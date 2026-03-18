bătăușii din benzinărie de la sibiu scapă de închisoare: instanța le-a dat totuși o pedeapsă

Cei doi tineri care a au bătut un șelimbărean într-o benzinărie din municipiul Sibiu, la finalul lunii ianuarie, nu vor merge la închisoare. Instanța a stabilit totuși o pedeapsă. Dacă nu o vor respecta, vor ajunge în spatele gratiilor.

Tinerii, în vârstă de 25 și 27 de ani, au ajuns în fața magistraților Judecătoriei Sibiu după ce, în 21 ianuarie 2026, în timp ce se aflau într-o benzinărie, au bătut un tânăr de 18 ani. Băiatul a avut nevoie de îngrijiri medicale în urma bătăii și a depus o plângere penală. Agresorii au fost reținuți atunci pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunilor de de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar apoi au fost plasați sub control judiciar.

Cum vor fi pedepsiți

În dimineața zilei de 18 martie, cei doi agresori au ajuns în fața instanței. Ei au semnat și un acord de recunoaștere a vinovăției. Potrivit soluției publicate pe Portalul instanțelor de judecată, fiecare a primit o pedeapsă de 1 an și 3 luni închisoare.

Judecătorii au decis să amâne aplicarea pedepselor, iar tinerii să fie puși sub supraveghere timp de 2 ani. În această perioadă, ei vor fi obligați să presteze muncă în folosul comunității pe o perioadă de 60 de zile la Primăria Cisnădie sau la Primărie Sibiu, să nu se apropie de băiatul pe care l-au bătut, să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune, să anunțe în prealabil schimbarea locuinței și orice deplasare depășește 5 zile și să informeze dacă își schimbă locul de muncă.

Dacă cei doi tineri nu vor respecta măsurile impuse și dacă vor comite noi infracțiuni, vor ajunge direct la închisoare.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în apel în termen de 10 zile.

