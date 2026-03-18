captură de peste 8 kilograme de canabis: cinci tineri arestați în vâlcea / foto

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vâlcea, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vâlcea, au documentat activitatea infracțională a cinci persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc.

În cazul uneia dintre acestea, anchetatorii au reținut și infracțiunea de proxenetism.

Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, în perioada iunie 2025 – martie 2026, persoanele vizate ar fi procurat cantități importante de canabis, de ordinul kilogramelor, pe care le-ar fi comercializat atât către consumatori, cât și către alți dealeri din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Una dintre persoane ar fi fost principala sursă de aprovizionare pentru ceilalți membri ai grupării.

La data de 9 martie 2026, una dintre persoane a fost prinsă în flagrant delict, în timp ce ar fi deținut și transportat un kilogram de canabis. Asupra acesteia au fost găsite și sumele de peste 5.100 de euro și 5.700 de lei. Potrivit anchetatorilor, cantitatea descoperită reprezenta doar o parte din drogurile deținute în acea zi.

În urma celor opt percheziții domiciliare efectuate în aceeași zi, polițiștii au ridicat aproximativ 40.000 de lei, proveniți din activități infracționale, precum și circa 8 kilograme de canabis.

De asemenea, investigațiile au arătat că, în perioada ianuarie – februarie 2026, una dintre persoane ar fi înlesnit practicarea prostituției de către o tânără, în municipiile Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca și Râmnicu Vâlcea, în scopul obținerii de foloase materiale.

La data de 10 martie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor cinci persoane. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a decis arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.