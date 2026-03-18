cât mai costă să îți încarci mașina electrică în sibiu. șoferii, nemulțumiți de stațiile primăriei: „e prea scump”

Tranziția către mobilitatea verde în Sibiu s-a lovit brusc de o barieră neașteptată: prețul la pompă… sau, mai bine zis, la priză. În timp ce infrastructura de încărcare se extinde vizibil în cartiere, entuziasmul posesorilor de vehicule electrice este drastic temperat de noile tarife practicate de municipalitate. Ceea ce trebuia să fie un stimulent pentru un aer mai curat s-a transformat, peste noapte, într-o povară financiară care îi face pe mulți să se întrebe dacă trecerea la „zero emisii” mai are vreo logică economică în orașul de pe Cibin.

Începând cu februarie 2026, încărcarea la stațiile publice din Sibiu a devenit o opțiune costisitoare, după ce tarifele s-au dublat. În timp ce primăria operează o rețea de 15 stații și promite alte 45, prețurile mari îi împing pe șoferi către operatorii privați sau către rețelele de mare putere, precum Tesla, care oferă viteze superioare la prețuri competitive. Această scumpire vine într-un context în care mașinile electrice rămân încă o raritate în statisticile de înmatriculare ale județului, fiind depășite masiv de vehiculele diesel și pe benzină.

Tarifele la stațiile primăriei au crescut

Eforturile de extindere a rețelei publice de încărcare sunt vizibile în tot orașul, însă accesibilitatea acestora este acum sub semnul întrebării. Deși municipalitatea pune la dispoziție puncte cheie în zonele centrale și cartierele dens populate, costul de operare a fost realiniat la o realitate de piață care nu pare să favorizeze utilizatorul final.

Pe domeniul public al municipiului Sibiu sunt amplasate, în prezent, 15 stații de încărcare vehicule electrice și amenajate 30 de locuri de parcare cu folosință exclusivă pentru încărcarea mașinilor electrice, respectiv:

Parcare Cazarma 90 – 3 stații cu 6 locuri de parcare

Parcare Centrul Cultural Ion Besoiu – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Parcare supraterană Hipodrom – 4 stații cu 8 locuri de parcare

Strada 9 Mai/Gară – 2 stații cu 4 locuri de parcare

Piața Aurel Vlaicu – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Strada Vasile Cârlova – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Strada Rahovei/Aleea Șelimbăr – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Calea Cisnădiei/Strada Siretului – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Calea Șurii Mari/Drumul Ocnei – 1 stație cu 2 locuri de parcare

Alte 45 de stații ar urma să fie amenajate în viitorul apropiat în mai multe cartiere ale orașului. (DETALII AICI)

Din 1 februarie 2026, tariful pentru încărcarea mașinilor electrice la stațiile amenajate de primărie a crescut la 2 lei/kwh pentru curent alternativ (AC) și 2,5 lei/kwh pentru încărcarea cu curent continuu (DC). Șoferii spun că, în aceste condiții, încărcarea aici nu mai este rentabilă.

Cât costă să încarci la alte stații din oraș

Comparația cu sectorul privat este inevitabilă și, în multe cazuri, defavorabilă serviciului public. Marii operatori de rețele și centrele comerciale au creat un ecosistem competitiv, unde prețurile oscilează în funcție de viteza de transfer și de facilitățile oferite, punând presiune pe strategia tarifară a Sibiului.

PPC Blue are stații de încărcare la Shopping City Sibiu, Promenada Mall Sibiu și Penny Ștrand, unde tarifele sunt: 1,99 lei/kWh pentru încărcare AC și 2,5 lei/kWh pentru încărcare DC.

Renovatio e-charge are, de asemenea, câteva stații în oraș, unele amplasate la mall-uri, iar acolo tarifele sunt: 1,99 lei/kWh (încărcare normală AC), 2,49 lei/kWh (încărcare rapidă DC) și 2,79 lei/kWh (încărcare rapidă de mare putere DC).

Și i-Hunt EV are 4 stații în municipiul Sibiu, iar prețurile pornesc de la 1,99 lei/kWh și ajung la 2,39 lei/kWh. Eldrive are 3 stații în Sibiu, iar prețul pe kWh este 2,55 lei.

Tesla are stații de încărcare super-rapidă la Shopping City Sibiu, acolo unde posesorii de Tesla plătesc 2,27 lei/kWh, iar cei care nu dețin Tesla plătesc 3,18 lei/kWh.

Șoferii sunt nemulțumiți: „Să nu mai pună în funcțiune noile stații, că nu încarcă nimeni acolo”

Pentru mulți sibieni, argumentul „verde” pălește în fața calculelor matematice, unde eficiența unei stații publice este umbrită de costul ridicat raportat la performanța tehnologică oferită.

Șoferii transmit un mesaj dur municipalității, după ce tarifele s-au dublat. „Primăria să nu mai pună în funcțiune noile stații din oraș, că nu încarcă nimeni acolo, e prea scump! Să facă de banii ăia pistă de biciclete mai sigure și să instaleze opritoare între banda de mașini și bicicliști”, spune un șofer.

Sibianul spune că a încetat să mai încarce la stațiile amplasate de Primărie de când tariful s-a scumpit. „Pe hârtie, Primăria Sibiu încurajează mașinile electrice, fiindcă pune multe stații în oraș, dar în realitate, la prețul ăla, nu mai încarcă nimeni. Prețul de 2,5 lei/kw este foarte scump. La Tesla supercharger încărcăm cu 2,3 lei/kw dar la viteze de încărcare de 250 kw pe oră, adică foarte rapid. Primăria are încărcătoare de 60 kw/h și unul din cele mai mari prețuri de pe piață din Zona Metropolitană Sibiu”, spune un șofer din oraș care deține o mașină electrică de 3 ani.

Mașinile electrice par să piardă din popularitate

Dincolo de discuțiile despre tarife, cifrele oficiale de înmatriculare oferă o imagine de ansamblu destul de conservatoare asupra parcului auto din județ. În ciuda tendințelor europene, sibienii rămân fideli motoarelor termice, semn că tranziția energetică este încă la început sau este frânată de lipsa unor avantaje economice reale.

Din totalul autoturismelor înmatriculate anul trecut în județul Sibiu, cele mai multe sunt pe motorină (96.640) și pe benzină (77.872). Hibridele sunt și ele populare, fiind înmatriculate 5.441 de autoturisme. Mașinile electrice nu au fost în preferințele sibienilor, fiind înmatriculate doar 1.338 de bucăți.

