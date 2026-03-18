cât te costă benzina vs. electric: diferențe tot mai mari în favoarea mașinilor electrice

Vehiculele electrice au generat economii semnificative la nivel mondial, reducând importurile de petrol cu 1,7 milioane de barili pe zi în 2025 și aducând economii de sute de miliarde de dolari, potrivit unui raport Ember bazat pe datele Agenției Internaționale a Energiei.

Vehiculele electrice au contribuit la reducerea importurilor globale de combustibili fosili cu o treime, generând economii anuale de aproximativ 600 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al think tank-ului Ember, care citează date ale Agenției Internaționale a Energiei. Aceste calcule includ atât vehiculele complet electrice, cât și hibridele plug-in, relatează Mediafax.

Ember subliniază că pentru fiecare creștere cu 10 dolari a prețului barilului de petrol, factura globală netă de import crește cu aproximativ 160 de miliarde de dolari pe an. La un preț de 80 de dolari pe baril, China, unde mașinile electrice reprezintă deja 50% din vânzările de automobile, a economisit peste 28 de miliarde de dolari la importurile de petrol datorită flotei sale electrice actuale.

La nivel european, incluzând Regatul Unit și Norvegia, economiile realizate prin utilizarea vehiculelor electrice se ridică la aproximativ 8 miliarde de dolari. Aceste date vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a perturbat exporturile globale de petrol, 20% din acestea tranzitând prin Strâmtoarea Ormuz, care este blocată în prezent.

Economiile pentru șoferi și impactul asupra pieței europene

ONG-ul Transport & Environment a evidențiat avantajele economice ale vehiculelor electrice în contextul creșterii prețurilor la combustibili. Potrivit T&E, dacă prețul benzinei se menține la 2 euro pe litru, alimentarea unui vehicul cu motor cu ardere internă va costa în medie 142 de euro pe lună, față de 104 euro înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. În schimb, reîncărcarea unui vehicul electric va costa doar 65 de euro pe lună pentru aceeași distanță, ceea ce înseamnă o economie lunară de 77 de euro și o economie anuală de 924 de euro.

Conform studiului T&E, cele 8 milioane de vehicule complet electrice aflate deja pe șoselele Uniunii Europene au generat economii de 2,9 miliarde de euro la importurile de petrol până în 2025, comparativ cu cele 67 de miliarde de euro cheltuite pentru un miliard de barili de petrol utilizați de automobile în același an. ONG-ul estimează că, prin consolidarea ambițiilor europene privind reducerea emisiilor de CO2, adoptarea vehiculelor electrice ar putea reduce importurile de petrol cu 45 de miliarde de euro între 2026 și 2035, față de un scenariu cu obiective mai puțin ambițioase.