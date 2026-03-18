cinci handbaliști de la css sibiu, convocați la un trial al naționalei româniei

Cinci juniori 2 de la CSS Sibiu au participat duminică, la Sighișoara, la o acțiune de selecție pentru handbaliștii născuți în anii 2010-2011.

Handbaliștii de la CSS Sibiu sunt lideri în Seria H a Campionatului Național pentru juniori 2, cu punctaj maxim din 11 meciuri.

Cinci jucători de la aeastă echipă au fost convocați la trialul regional: Andrei Fliter, Dragoș Purcărea, Matei Ragabeja, Bogdan George și Raul Prode.

Juniorii 2 de la CSS Sibiu sunt calificați deja la turneul semifinal al Campionatului Național la categoria de vârstă. Ei mai au de disputat un singur joc în grupă, pe 25 martie, la Sibiu, cu ACS Viitorul Pitești.

Juniorii 1 sunt pe locul 3 în Seria D, cu 14 puncte din 12 meciuri și sunt de asemnea calificați la turneul semifinal.

Juniorii 3 sunt pe locul 10 în Seria H, cu 11 puncte din 10 partide.