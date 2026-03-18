cum alegi fertilizantul potrivit pentru gazon și ce produse sunt recomandate în 2026 pentru un spațiu verde sănătos?

Un gazon sănătos și verde transformă orice grădină sau spațiu verde. Alegerea fertilizantului potrivit poate fi însă dificilă, mai ales că în 2026 piața oferă produse variate: granulați organici, biostimulatori sau fertilizanți profesioniști cu eliberare lentă.

Pentru a ajuta la alegerea corectă, au fost selectați 6 fertilizatori pentru gazon de la Hectarul, potriviți pentru diferite tipuri de iarbă și sezoane. Fiecare produs este evaluat după:

compoziție;

tipul de fertilizant;

mod de aplicare și frecvență;

cantitate și preț;

tipul de gazon recomandat.

Astfel, vei putea alege fertilizantul pentru gazon ideal, indiferent că întreții o grădină mică sau un spațiu verde extins, asigurând o creștere uniformă, verde și rezistentă pe termen lung.

1. Biostimulator AMYNOFORT 30 1 litru

Potrivit pentru: Proprietarii care vor să susțină sănătatea și recuperarea ierbii după perioade de stres climatic sau tundere, ca supliment la fertilizarea obișnuită.

Compoziție: 4,4% azot total, 4,4% azot organic, 13,1% carbon organic, 26,8% aminoacizi liberi.

Tipul de fertilizant: Biostimulator lichid concentrat, stimulează absorbția nutrienților existenți.

Mod de aplicare și frecvență: Foliar sau prin fertirigare, dimineața sau seara, evitând temperaturile ridicate.

Cantitate și preț: Flacon de 1 litru, economic și cu raport bun calitate-preț.

Tipul de gazon recomandat: Supliment pentru gazon ornamental sau sportiv.

2. Ingrasamant universal complex, NPK 15-15-15 granulat, 5 kilograme

Potrivit pentru: Proprietarii de gazon și grădinari care doresc o nutriție completă și echilibrată, aplicabil și pentru alte plante.

Compoziție: 15% azot total, 15% fosfor total, 16% potasiu, P₂O₅ solubil în apă și acid citric, sulf 3%, pH min. 4,5, conținut apă max. 0,6%, granulație 1-4 mm.

Tipul de fertilizant: Granulat complet, echilibrat, hrănește rapid și uniform.

Mod de aplicare și frecvență: 100 g/5 m² pentru gazon; pentru alte plante, conform instrucțiunilor.

Cantitate și preț: Sac de 5 kg, suficient pentru gazon mic și mediu.

Tipul de gazon recomandat: Gazon ornamental și de întreținere generală.

3. Ingrasamant Landscaper Pro MAINTENANCE 2-3 luni 25+05+12+ME ICL Specialty Fertilizers (Everris International) 15 kg

Potrivit pentru: Întreținerea generală a gazonului și menținerea unui aspect uniform pe termen lung.

Compoziție: Azot, fosfor și potasiu, cu microelemente pentru rezistență și creștere echilibrată.

Tipul de fertilizant: Granulat mineral cu eliberare controlată 2-3 luni.

Mod de aplicare și frecvență: Aplicare martie-iunie și septembrie, 30-35 g/m²; tăiere gazon înainte, udare 5 l apă/m².

Cantitate și preț: Sac de 15 kg, suficient pentru gazon mediu și mare, cu un raport excelent cost‑eficiență.

Tipul de gazon recomandat: Gazon ornamental și de întreținere generală.

4. Ingrasamant Landscaper Pro SPRING & SUMMER 20+00+07+6CaO+3MgO ICL Specialty Fertilizers (Everris International) 15 kg

x

Potrivit pentru: Stimularea creșterii și intensificarea verdeții în sezonul cald, primăvară-vară.

Compoziție: NPK 20-00-07, CaO și MgO, nutrienți eliberați treptat 2-3 luni.

Tipul de fertilizant: Granulat mineral cu eliberare controlată.

Mod de aplicare și frecvență: Martie-august, 25-35 g/m²; tăiere gazon înainte, udare 5 l apă/m².

Cantitate și preț: Sac de 15 kg, acoperire generoasă pentru gazon mediu și mare, cu raport bun cost-eficiență.

Tipul de gazon recomandat: Gazon ornamental și de întreținere generală.

5. Ingrasamant organic pentru gazon si flori, GOSPODARU’, sac de 5 kg (gainat de pasare)

Potrivit pentru: Grădini mici și medii, creștere naturală și sănătoasă a gazonului și florilor.

Compoziție: Nutrienți naturali din găinaț de pasăre, eliberare treptată.

Tipul de fertilizant: Organic solid, hrănește solul și plantele natural.

Mod de aplicare și frecvență: Primăvară și toamnă, 1 kg/10 m², udare abundentă.

Cantitate și preț: Sac de 5 kg, acoperire eficientă, raport bun calitate-preț.

Tipul de gazon recomandat: Gazon ornamental, iarbă și flori.

6. Ingrasamant gazon Sierraform GT K-Step 06+00+27+2Mg+ME ICL Specialty Fertilizers (Everris International) 20 kg

Potrivit pentru: Gazon intensiv și terenuri sportive, fortificare în perioadele de stres termic sau mecanic.

Compoziție: 6% azot, 27% potasiu, 2% magneziu, microelemente (Fe, Cu, Mn, Mo, Zn), eliberare lentă 6-8 săptămâni.

Tipul de fertilizant: Granulat mineral cu eliberare lentă, creștere uniformă și durabilă.

Mod de aplicare și frecvență: Vara și toamna, 25-30 g/m²; tăiere gazon înainte, udare 5 l apă/m².

Cantitate și preț: Sac de 20 kg, acoperire eficientă, raport calitate-performanță bun.

Tipul de gazon recomandat: Gazon ornamental și de întreținere intensivă.

Cum alegi fertilizantul potrivit în 2026

Cunoaște necesitățile gazonului

Înainte de a alege fertilizantul, identifică tipul de iarbă și etapa de creștere. Unele specii au nevoie de azot pentru creștere rapidă, altele de potasiu și microelemente pentru rezistență și culoare. Sezonul influențează de asemenea: primăvara stimulează regenerarea, vara și toamna protejează gazonul de stresul climatic.

Alege tipul și compoziția potrivită

Fertilizanții pot fi minerali, organici sau cu eliberare lentă. Mineralii acționează rapid, organicele îmbunătățesc solul, iar produsele cu eliberare lentă hrănesc treptat. Verifică NPK-ul și microelementele pentru a asigura o nutriție completă.

Momentul și modul aplicării

Fertilizatorii cu efect rapid se aplică mai des, iar cei cu eliberare lentă hrănesc gazonul săptămâni întregi. Respectă doza și udarea recomandată pentru absorbție maximă și pentru a evita arderea ierbii.

Cantitate și eficiență

Alege dimensiunea ambalajului potrivit și aria de acoperire. Produsele concentrate oferă rezultate bune în doze mici, iar cele cu ambalaje mari sunt mai rentabile pentru spații extinse. Eficiența și raportul calitate-preț rămân esențiale.

Fertilizantul potrivit pentru tipul de gazon

Gazonul ornamental sau de întreținere generală se dezvoltă bine cu formule echilibrate, iar gazonul supus uzurii intense are nevoie de microelemente și eliberare lentă pentru densitate, culoare și rezistență pe tot parcursul sezonului.

În final, alegerea unui fertilizant corect este esențială pentru un gazon verde, dens și sănătos pe tot parcursul anului. În 2026, gama de produse de la Hectarul oferă soluții adaptate fiecărui tip de gazon și sezon, de la fertilizanți organici și granulați, până la produse profesionale cu eliberare lentă.

Indiferent dacă ai o grădină mică, un spațiu verde mediu sau gazon pentru uz intensiv, recomandările noastre te ajută să alegi rapid și corect. Explorează selecția de fertilizanți pentru gazon de la Hectarul și asigură-i gazonului nutriția necesară pentru un aspect impecabil în fiecare sezon.