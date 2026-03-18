deficit de medici de familie în sibiu: 7 localități nu au parte de suficient personal medical

Deși situația asistenței medicale primare în județul Sibiu este considerată „relativ stabilă” de către autorități, realitatea din teren arată fracturi serioase în mediul rural. În timp ce 220 de medici de familie deservesc județul, locuitorii din Ațel sunt nevoiți să facă naveta pentru o consultație, iar alte șapte comune se confruntă cu un deficit de personal.

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Sibiu confirmă faptul că locuitorii din Ațel sunt privați de acest serviciu esențial de mai bine de patru ani.

,,Județul Sibiu prezintă o situație relativ stabilă în ceea ce privește asistența medicală primară și stomatologică. În aproape toate comunele din județ există cel puțin un medic de familie și un dentist care să își desfășoare activitatea în zonă, cu program întreg sau doar punct de lucru într-un anumit sat. Singura excepție este comuna Ațel unde nu există medic de familie.”a transmis Ligia Tomasevschi.

Situația din Ațel nu este una nouă, ci trenează de câțiva ani. CAS Sibiu, explică:

,,Situația aceasta se înregistrează din anul 2022, când punctul de lucru existent la nivelul comunei a fost radiat. Locuitorii sunt înscriși fie la medici din localități învecinate, fie la medici din localitățile unde își desfășoară activitățile lucrative.” spune aceasta.

Din acest motiv, conform DSP Sibiu, ,,locuitorii comunei sunt înscriși fie la medici de familie din localități învecinate, fie la medici din localitățile unde își desfășoară activitățile lucrative.”

Deficit de 11 medici și probleme la Porumbacu de Sus

foto: valahiamedia.ro

Dincolo de cazul critic al comunei Ațel, sistemul de sănătate sibian se confruntă cu un deficit de personal și în alte localități, chiar dacă acolo există cabinete deschise. Reprezentanții CAS Sibiu trag un semnal de alarmă asupra necesarului de medici care rămâne neacoperit în șapte comune importante.

,,În celelalte unități administrativ-teritoriale din mediul rural, în care funcționează cabinete medicale sau puncte secundare de lucru ale acestora, se înregistrează un deficit de 11 medici față de necesar. Aceste unități administrativ-teritoriale sunt Bazna, Brateiu, Cristian, Dârloș, Laslea, Slimnic, Roșia”, subliniază Ligia Tomașevschi.

Probleme legate de cabinetul din Scoreiu

O situație de ultim moment a apărut la finalul lunii februarie 2026 în zona Porumbacu. Deși un nou medic a preluat praxisul, un punct de lucru important rămâne inaccesibil pacienților din cauza stării precare a clădirii.

,,La finalul lunii februarie a încetat activitatea medicul care acorda servicii în comuna Porumbacu de Sus. Medicul care a preluat acest praxis nu a depus la contractare documente pentru punctul de lucru din Scoreiu, întrucât cabinetul necesită lucrări de renovare pentru a putea fi autorizat”, a explicat oficialul CAS Sibiu.

Statistica oficială

La data de 28.02.2026, statistica arată că în județul Sibiu sunt activi un număr de 220 de medici de familie, iar CAS Sibiu precizează că: ,,se înregistra un număr total de 440.910 înscriși la cei 219 medici cu care Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu derulează relații contractuale. În prezent, în județul Sibiu funcționează 23 de puncte secundare de lucru autorizate si evaluate potrivit legii.”

Primarul comunei Ațel: „Noi aducem medicamentele vârstnicilor”

Comuna Ațel a devenit un „punct negru” pe harta medicală a Sibiului, fiind fără medic de familie din 2022, deși primăria oferă gratuit un dispensar dotat și un apartament cu două camere pentru a atrage specialiști. Lipsa unui medic local îi obligă pe bătrâni să parcurgă peste 15 kilometri până la unitățile vecine, un efort logistic major dublat de un transport public deficitar. (detalii aici)

„E dureros să vezi cum bătrânii noștri, care nu au cum să se deplaseze, stau cu teama că nu are cine să îi consulte.” spune edilul.

Eșecul atragerii unui înlocuitor este explicat de ultimul medic care a profesat acolo, dr. Elena Răcilă, prin epuizarea cauzată de gestionarea simultană a mai multor sate și de teama noilor veniți că nu vor avea suficienți pacienți înscriși pentru a susține financiar cabinetul, mulți localnici migrând deja către medicii din orașe.

„Nu poți face performanță când ești împărțit între patru puncte de lucru diferite; fizic, nu poți fi peste tot în același timp.” adaugă medicul de familie.