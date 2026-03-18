efectul scumpirii carburanților: o mare companie aeriană anulează curse din cauza costurilor prea mari

Scandinavian Airlines a devenit prima companie aeriană majoră din Europa care anulează zboruri ca reacție la creșterea prețurilor la combustibil, determinată de conflictul din Iran.

Scandinavian Airlines, transportatorul național al Danemarcei, Norvegiei și Suediei, a anunțat marți, 17 martie, anularea unui număr semnificativ de zboruri, ca urmare a creșterii accelerate a prețurilor la combustibil, pe fondul războiului din Iran. Potrivit Economica.net, SAS este prima companie aeriană importantă din Europa care ia această măsură în contextul actual.

Reprezentanții companiei au precizat că decizia a fost luată din cauza efectelor conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieței globale a combustibililor. „Având în vedere situația actuală din Orientul Mijlociu, inclusiv creșterea bruscă și accentuată a prețurilor globale la combustibil, luăm măsuri pentru a ne consolida rezistența. O astfel de măsură este un număr limitat de anulări pe termen scurt de zboruri”, a declarat un purtător de cuvânt al SAS.

Sute zboruri fost deja anulate această săptămână

Sute de zboruri au fost deja anulate în această săptămână, cele mai multe fiind curse interne, unde pasagerii au la dispoziție alternative de transport. Decizia afectează în special rutele din Danemarca, Norvegia și Suedia, unde SAS are o prezență puternică.

SAS transportă anual aproximativ 25 de milioane de pasageri către destinații din întreaga lume, fiind unul dintre cei mai aglomerați operatori aerieni de pe continent. Anulările vin într-un moment în care industria aviației europene se confruntă cu presiuni crescute din cauza costurilor operaționale și a instabilității geopolitice.

Creșterea prețurilor la combustibil, determinată de conflictul din Iran, a pus presiune pe companiile aeriene, forțându-le să ia măsuri rapide pentru a-și proteja activitatea. SAS a subliniat că urmărește să minimizeze impactul asupra pasagerilor, concentrând anulările pe rutele unde există alternative viabile de transport.

Potrivit Economica.net, este de așteptat ca și alte companii aeriene europene să fie nevoite să ia măsuri similare dacă prețurile la combustibil continuă să crească.