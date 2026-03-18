furt ca-n filme pe o autostradă: 15 tone de jeleuri ”evaporate” în plină zi

Un jaf inedit a avut loc în Germania, unde hoții au reușit să fure 15 tone de jeleuri de fructe, în valoare de 250.000 de euro, dintr-un camion parcat la o stație de servicii de lângă Neustadt-Glewe. Poliția investighează cazul misterios, petrecut în plină zi, fără ca nimeni să observe dispariția.

Un furt cu totul neobișnuit a avut loc marți, 17 martie 2026, în nordul Germaniei, unde un camion încărcat cu 15 tone de jeleuri de fructe a dispărut fără urmă de la o stație de servicii situată pe autostrada din apropierea orașului Neustadt-Glewe. Potrivit Mediafax, șoferul, în vârstă de 41 de ani, a parcat vehiculul la stația de servicii în dimineața acelei zile și l-a lăsat nesupravegheat timp de aproape 12 ore.

Când s-a întors, în jurul orei 20:45, a descoperit că întregul container, împreună cu marfa, dispăruse fără urmă. Valoarea totală a jeleurilor furate se ridică la 250.000 de euro.

Operațiunea „Dulciurile Fantomă”: Cum au acționat hoții

Poliția din Neustadt-Glewe a precizat că furtul s-a produs în plină zi, într-o zonă intens circulată, ceea ce face modul de operare al hoților cu atât mai surprinzător. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au reușit încă să stabilească modul în care containerul a fost ridicat de pe camion fără ca nimeni să observe sau să alerteze forțele de ordine.

Pagubă uriașă și anchetă în curs

Furtul celor 15 tone de jeleuri reprezintă o pagubă semnificativă pentru compania de transport, valoarea mărfii fiind estimată la 250.000 de euro. Polițiștii continuă să caute atât containerul, cât și dulciurile dispărute, iar cazul a stârnit curiozitatea publicului din Germania, fiind considerat unul dintre cele mai inedite jafuri ale anului.