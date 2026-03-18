încep înscrierile pentru crosul primăverii la mediaș: condiții și cât costă taxa de participare

CS Atletic Star Mediaș, în colaborare cu Primăria Municipiului Mediaș, organizează sâmbătă, 2 mai 2026, a VI-a ediție a competiției sportive „Crosul Primăverii”.

Evenimentul se va desfășura în zona Șura lui Binder, locul de start al competiției fiind același punct de referință devenit deja tradițional pentru participanți.

„Crosul Primăverii” se adresează persoanelor cu vârsta de minimum 5 ani și are ca scop promovarea unui stil de viață activ și sănătos. Prin organizarea acestui eveniment, inițiatorii își propun să atragă atenția asupra importanței practicării sportului în dezvoltarea armonioasă a copiilor și tinerilor, precum și asupra rolului mișcării în menținerea sănătății adulților.

Competiția va include două probe de alergare: 600 de metri pentru copiii cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani, respectiv 4 kilometri pentru participanții din celelalte categorii de vârstă. Câștigătorii vor fi recompensați cu medalii, diplome și cupe, premiile urmând a fi acordate primilor trei clasați din fiecare categorie de vârstă. Taxele de participare sunt de 40 de lei pentru cursa scurtă și 60 de lei pentru cursa lungă, iar înscrierile se pot efectua inclusiv până în ziua competiției.

Toți medieșenii care susțin mișcarea în aer liber și adoptarea unui stil de viață sănătos sunt invitați să participe la „Crosul Primăverii”, fie în calitate de concurenți, fie pentru a susține și încuraja participanții.