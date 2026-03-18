justițiarul de berceni, amendat la sibiu, după ce a „hărțuit” pe stradă un medieșean acuzat de pornografie infantilă: „o voi contesta”

Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online ca Justițiarul de Berceni, a fost amendat la Sibiu. El a urmărit pe străzile din oraș un bărbat din Mediaș, acuzat de pornografie infantilă. Acesta a obținut și un ordin de protecție împotriva lui.

Un bărbat din Mediaș, condamnat de mai multe ori pentru acte sexuale cu minori, trimis în judecată de curând pentru pornografie infantilă, a fost fugărit pe străzile Sibiului de Justițiarul de Berceni. Întâmplarea a avut loc în 12 martie.

Citește și: Pedofilul care a înființat o asociație pentru copii cu dizabilități, fugărit de Justițiarul de Berceni prin Sibiu / video

În urma acestui episod, medieșeanul Robert Magyara, care a sunat la poliție pentru a scăpa de Justițiarul de Berceni, asta după ce s-a refugiat într-un local, a cerut un ordin de protecție împotriva lui. (DETALII AICI)

Justițiarul de Berceni a fost amendat de polițiști după ce l-a urmărit pe străzile Sibiului pe bărbatul acuzat de pornografie infantilă. Conform fișei de intervenție la eveniment, Alexandru Constandachi a primit o sancțiune contravențională de 1.000 de lei pentru provocare de scandal, iar un bărbat care îl însoțea a primit o amendă de 2.000 lei pentru provocare de scandal și adresare de expresii jignitoare.

Constandachi spune că va contesta amenda și va depune o plângere penală împotriva agentului de poliție de la IPJ Sibiu care l-a sancționat.

„În urma informațiilor apărute cu privire la existența unui pedofil, președintele unui ONG pentru copii cu dizabilități, deși el condamnat în repetate rânduri pentru abuzuri asupra copiilor si pornografie infantilă, m-am deplasat la Sibiu pentru a-l confrunta și a-mi exprima nemulțumirea față de persoana acestuia. Acesta a fost trimis iar în judecată pentru pornografie infantilă, așa că m-am dus la Tribunal și am așteptat. Când m-a văzut, asemeni multor astfel de indivizi, a început să o ia la fugă, ca mai apoi sa sune la Poliție și să mintă că e amenințat”, scrie Justițiarul de Berceni într-o postare pe Facebook, unde susține că nu a fost înștiințat că va fi amendat. El mai adaugă că polițistul „a mințit cu nerușinare” în procesul verbal. „Minte cu nerușinare că l-aș fi provocat pe pedofil prin atitudinea mea”, adaugă acesta.

În paralel, în 17 martie, Judecătoria Mediaș a admis cererea de emitere a unui ordin de protecție pentru Magyara împotriva Justițiarului de Berceni. Timp de 2 luni, el nu va avea voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de bărbatul acuzat de pornografie infantilă. De asemenea, i-a fost interzis să îl contacteze prin orice mijloc.

„Din cauza acestui proces verbal mincinos, pedofilul Robert Magyara a câștigat două luni de ordin de protecție astăzi la Judecătoria Mediaș. Urmează să contest această amendă, să fac plângere penală împotriva agentului și să fac apel împotriva ordinului de protecție. Îmi este scârbă de astfel de oameni ce își bat joc de uniforma pe care o poartă și mint cu nerușinare doar pentru că mă displac pe mine”, mai transmite Justițiarul de Berceni pe Facebook.