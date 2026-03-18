liderii liberali din toată țara în frunte cu bolojan, vin la sibiu: se decid dacă rămân la guvernare

Conducerea Partidului Național Liberal se va reuni în acest weekend, sâmbătă și duminică, la Sibiu, într-o ședință de lucru.

Pe agenda întâlnirii se află evaluarea obiectivelor asumate de coaliție și implementate la nivel guvernamental, analiza impactului reformelor după votul pe bugetul de stat pentru 2026, dar și discuții politice legate de evoluțiile recente din coaliție.

Potrivit Știrile ProTv, în urma ședinței Biroului Politic Național de la Sibiu, liberalii analizează toate opțiunile strategice, inclusiv posibilitatea ieșirii PNL de la guvernare.

Discuțiile vizează atât evaluarea obiectivelor guvernamentale și a măsurilor adoptate de Executiv, cât și impactul poziționărilor recente ale PSD asupra coaliției. Decizia finală ar putea avea consecințe directe asupra scenariului organizării unor alegeri anticipate.

Poziția PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a explicat că, imediat după votul bugetului, partidul va face o radiografie a activității miniștrilor săi și a guvernului, iar cei aproape 5.000 de membri ai partidului vor decide în cunoștință de cauză dacă PSD rămâne la guvernare.

Întrebat despre posibile alegeri anticipate, liderul PSD a spus că decizia va fi luată cât mai rapid, menționând că sâmbătă, la Sibiu, PNL ar putea hotărî să iasă de la guvernare.

„Dacă acest lucru se întâmplă, ne îndreptăm spre anticipate”, a precizat Sorin Grindeanu.

Legea bugetului a scos din nou la iveală tensiunile din coaliție. Social-democrații amenință că vor solicita modificarea proiectului în Parlament, nemulțumiți că nu le-au fost acceptate toate propunerile.