manevră periculoasă în sibiu: o șoferiță întoarce mașina pe trecerea pietoni în timp ce un bătrânel traversa / video

Șoferii indisciplinați continuă să creeze probleme în traficul din Sibiu. Marți, 17 martie, o șoferiță a fost surprinsă executând o manevră interzisă și extrem de periculoasă pe unul dintre cele mai circulate bulevarde din oraș.

Momentul a fost filmat de o tânără, iar în imagini se vede cum o mașină întoarce pe trecerea de pietoni, chiar când un bătrân traversa pe bulevardul Mihai Viteazu.

„N-au avut nicio reacție, și-au văzut de drum”

Deși imaginile sunt clare, martora evenimentului spune că nu a depus încă o plângere oficială, fiind sceptică din cauza unei erori tehnice a dispozitivului de filmare.

„Am observat ulterior postării pe grupul de Facebook faptul că data și ora nu erau setate corect pe camera de bord și am presupus că nu vor lua în seamă filmarea. Evenimentul este de ieri, 17 martie, în jurul orei 14:00. Dacă sunt camere în zonă, se poate confirma. Era o doamnă la volan și pasagerul din dreapta tot de sex feminin”, a declarat Alexandra pentru Ora de Sibiu.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Martora povestește că cele două femei aflate în mașina care a încălcat regulile de circulație nu au părut nicio secundă deranjate de gestul lor:

„N-au avut nicio reacție. Pur și simplu au întors capul, s-au uitat și și-au văzut de drum mai departe. În zonă n-am mai văzut asemenea ‘manevre’, dar în oraș vă dați seama că întâlnim fel și fel de abateri.”

Screenshot

Pentru efectuarea manevrei de întoarcere în locuri interzise (pe trecerea de pietoni), șoferița riscă o sancțiune prevăzută în clasa a II-a de amenzi, respectiv 4 sau 5 puncte-amendă (între 660 și 825 de lei), la care se adaugă și 3 puncte de penalizare.