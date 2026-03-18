microplasticul, posibil și în peștii din râurile sibiului: specialiștii spun că ”somnul este cel mai afectat”

Microplasticul reprezintă o problemă care afectează tot mai mult speciile de pești din România, pe fondul poluării râurilor. AJVPS Sibiu susține că județul nu face excepție de la acest fenomen.

Un studiu realizat de Asociația Aqua Crisius arată că, din 118 pești analizați din râul Crișul Repede, în toate exemplarele a fost identificat microplastic. Directorul AJVPS Sibiu, Romeo Stociescu, consideră că situația este similară și în râurile din județ, cu toate că nu există încă un studiu propriu-zis.

„Mă tem că în toate apele din țară este aceeași problemă, care s-ar putea amplifica până în Marea Neagră. Pe măsură ce coborâm din râurile de munte spre cele mari, cum sunt Dunărea și afluenții ei, cresc șansele să apară și alte substanțe periculoase, precum metale grele, pesticide sau dioxine”, a explicat acesta.

Somnul, printre cei mai expuși pești la poluare

Speciile de pești care trăiesc pe fundul apei sunt cele mai vulnerabile la contaminare, în special cu metale grele. Un exemplu este somnul, care, din cauza comportamentului său, este printre primii afectați în cazul unui episod de poluare. „Unda de poluare nu vine dispersată, ci ca o dâră purtată de curent. Peștii aflați în acea zonă sunt primii afectați. Pe măsură ce poluarea continuă, concentrația crește și sunt afectați și ceilalți”, a mai spus directorul AJVPS Sibiu.

În schimb, speciile care trăiesc aproape de suprafață, precum obletele, sunt mai puțin expuse, deși nici acestea nu sunt complet ferite de ingerarea microplasticelor.

Microplasticul ajunge în toți peștii

AJVPS atrage atenția că microplasticul este ingerat de aproape toate speciile de pești, indiferent de habitat. Particulele provin din degradarea deșeurilor plastice și ajung în apă, fiind apoi consumate de organismele acvatice.

Un risc suplimentar apare în cazul peștilor răpitori, precum șalăul. Acesta consumă cantități mari de pești mai mici, acumulând astfel în organism substanțe nocive.

Printre principalele surse de poluare se numără deversările ilegale sau accidentale. Unele ape uzate ajung direct în râuri, în special în perioadele de viitură, când anumite sisteme sunt ocolite intenționat. „În loc să fie duse la stațiile de epurare, unele deșeuri sunt deversate direct în cursurile de apă. Se deschid bypass-uri și poluarea ajunge în pârâuri, apoi în râuri mari precum Oltul”, explică reprezentanții AJVPS.

De asemenea, gospodării sau operatori economici din apropierea cursurilor de apă contribuie la poluare, deversând reziduuri direct în râuri.

Sursa foto: Facebook/AJVPS

Este sigur consumul de pește în județul Sibiu?

În prezent, nu există suficiente date publice clare privind nivelul exact de contaminare din râul Olt. Reprezentanții AJVPS spun că analizele oficiale ar trebui realizate de autoritățile competente. „Noi sperăm că peștele este consumabil, dar instituțiile abilitate trebuie să facă analizele necesare”, a precizat Romeo Stociescu.

În alte țări europene, autoritățile oferă recomandări clare privind cantitatea de pește care poate fi consumată anual, în funcție de nivelul de poluare al apelor.

Controale mai stricte pe teren

Specialiștii consideră că este nevoie de controale mai stricte și de sancționarea operatorilor care nu respectă legislația de mediu. „Toți operatorii economici trebuie verificați și închiși dacă nu respectă regulile. Sunt multe situații în care deversările se fac ilegal, mai ales în apropierea cursurilor de apă”, a subliniat directorul AJVPS Sibiu.

De asemenea, este necesară o monitorizare constantă a calității apei și o colaborare mai eficientă între instituțiile responsabile.