mobilizare masivă pe autostrada sibiu – pitești: sute de muncitori și utilaje lucrează continuu / video

Pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii Sibiu – Pitești, pe secțiunea a doua, ritmul de lucru crește treptat pe măsură ce condițiile meteo se îmbunătățesc.

În șantier se lucrează 24 de ore din 24, cu 500 de muncitori și 150 de utilaje, acolo unde frontul de lucru o și permite.

Progresul pe sectoare

Secțiunea 1: lucrări la un viaduct și montarea cofrajului pentru deschiderea principală; stadiul fizic: 64%.

Secțiunea 2: lucrări la 5 viaducte; stadiul fizic: între 14% și 72%.

Secțiunea 3: foraje pentru piloți și radier la două viaducte; primele grinzi metalice au fost transportate în șantier, urmând ca asamblarea lor să înceapă în perioada următoare.

Tuneluri în lucru

Tunelul Boița 1: două galerii de 264 m (dreapta) și 247 m (stânga); se consolidează portalul de intrare, stadiu fizic: 4%; excavațiile în galerii vor începe în săptămânile următoare.

Tunelul Robești: lucrările au ajuns la 21%; s-au excavat 520 m din 900 m în galeria stângă și 519 m din 900 m în galeria dreaptă.

Potrivit Economica, stadiul fizic total pe șantier este de 9%, însă ritmul de lucru va crește după obținerea Acordului de Mediu Revizuit, care va permite eliberarea Autorizațiilor de Construire pentru restul sectoarelor.

Detalii Secțiunea 2 – Boița – Cornetu

Lungime: 31,33 km

Constructor: Mapa – Cengiz

Durata contract: 68 luni

Valoare contract: 4,25 miliarde lei (fără TVA)

Principalele lucrări de artă: 48 de poduri și viaducte (32 m – 843 m) și 7 tuneluri (247 m – 1536 m)

Secțiunile 2 și 3 formează tronsonul montan al autostrăzii Sibiu – Pitești și sunt cele mai complexe segmente, traversând Munții Carpați.

Finalizarea întregii autostrăzi va asigura o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european, de la Constanța la Nădlac (circa 850 km de drum de mare viteză), aducând noi oportunități strategice și economice, subliniază Cristian Pistol.