navă scufundată în portul midia: un om a murit

Un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat astăzi, 18 martie, în Portul Midia.

Acesta efectua manevre de asistență pentru un tanc petrolier. Cinci persoane se aflau la bord, iar una dintre ele este în curs de resuscitare, potrivit Mediafax.

Din nefericire, marinarul a decedat. Alte 4 persoane sunt asistate medical.

Compania a transmis că manevrele de descărcare ale vaporului au fost sistate în siguranță, fără a exista riscuri suplimentare pentru personal sau instalații:

„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a precizat Midia Marine Terminal.

Intervenția echipajelor de salvare și situația victimelor

Incidentul este gestionat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” Constanța și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), cu care compania se află în contact direct.

Potrivit ISU Constanța, remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din Portul Midia, iar la bordul navei s-ar fi aflat cinci persoane. La fața locului au intervenit trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri.

O persoană a fost adusă la cheu și se afla în curs de resuscitare, însă a decedat.