navă scufundată în portul midia: un om a murit

Un remorcher al companiei Midia Marine Terminal s-a scufundat astăzi, 18 martie, în Portul Midia.
Acesta efectua manevre de asistență pentru un tanc petrolier. Cinci persoane se aflau la bord, iar una dintre ele este în curs de resuscitare, potrivit Mediafax.
Din nefericire, marinarul a decedat. Alte 4 persoane sunt asistate medical.
Compania a transmis că manevrele de descărcare ale vaporului au fost sistate în siguranță, fără a exista riscuri suplimentare pentru personal sau instalații:
„Manevrele de descărcare ale vaporului aflat la terminal au fost sistate în siguranță, neexistând riscuri suplimentare”, a precizat Midia Marine Terminal.
Intervenția echipajelor de salvare și situația victimelor
Incidentul este gestionat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea” Constanța și Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), cu care compania se află în contact direct.
Potrivit ISU Constanța, remorcherul s-a scufundat în Dana 1 din Portul Midia, iar la bordul navei s-ar fi aflat cinci persoane. La fața locului au intervenit trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un elicopter, un echipaj SMURD, o mașină de stingere, o ambarcațiune și echipa de scafandri.
O persoană a fost adusă la cheu și se afla în curs de resuscitare, însă a decedat.
- Teatrul Gong din Sibiu, eveniment special pentru copii de Ziua Sindromului Down acum 6 minute
- Manevră periculoasă în Sibiu: o șoferiță întoarce mașina pe trecerea pietoni în timp ce un bătrânel traversa / video acum 32 de minute
- Acțiune inedită la biserica din curtea Spitalului Județean Sibiu: cruci pictate de copii, duse în saloanele bolnavilor / foto acum 36 de minute
- Primăria Sibiu încearcă din nou să vândă zeci de mașini abandonate: prețurile au mai scăzut acum 56 de minute
- Cât te costă benzina vs. electric: diferențe tot mai mari în favoarea mașinilor electrice acum o oră