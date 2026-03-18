neregulă descoperită în trafic la sibiu: șofer tras imediat pe dreapta

Polițiștii rutieri din Sibiu au depistat, în cursul zilei de marți, 17 martie, un bărbat care circula cu o semiremorcă neînmatriculată pe drumurile publice.

Incidentul a avut loc în jurul orei 10:00, pe strada Teclu din municipiul Sibiu, unde oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de un sibian în vârstă de 62 de ani.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că semiremorca tractată de autoturism nu era înmatriculată sau înregistrată, fapt care constituie infracțiune.

Pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal, acesta fiind cercetat pentru conducerea sau punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat.