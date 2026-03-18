noua generație de lideri din sibiu: 15 tineri selectați într-un program special

Fundația Comunitară Sibiu anunță lansarea noii generații a programului Academia de Leadership Urban, un demers dedicat tinerilor care își doresc mai mult decât dezvoltare profesională: o schimbare reală în felul în care gândesc, acționează și se implică în comunitate.

Academia de Leadership Urban este o experiență profundă, care îi invită pe participanți la reflecție, îi provoacă să se dezvolte pe toate planurile și îi ajută să devină versiunea lor cea mai conștientă, alături de o comunitate construită pe valori comune.

Zilele acestea, o nouă grupă a făcut primul pas într-o călătorie care a început cu o simplă întâlnire între necunoscuți și se va transforma într-un spațiu de încredere, vulnerabilitate și evoluție. Pe parcursul unui număr de 5 module, care se vor desfășura în perioada martie-august 2026, încheindu-se cu un Thinkaton (un proces de ideație prin care vor putea să construiască idei concrete pe baza cunoștințelor pe care le-au acumulat la Academie sau să le șlefuiască pe cele pe care le aveau anterior, alături de colegii lor) în septembrie, participanții sunt ghidați printr-un proces care îi duce întâi în trecut, apoi îi trece prin conștientizarea prezentului, ajungând într-un final la conturarea unui viitor asumat.

Întâlnirile au loc sub forma unor weekenduri intensive, în care participanții se deconectează de la ritmul cotidian și se reconectează la propriul proces de dezvoltare. Mentorii devin parte din grup, deschid conversații, provoacă și susțin, iar fiecare participant își găsește, treptat, vocea.

În cadrul ALU 5.0, participanții vor învăța de la mentori și experți recunoscuți, precum Elena Bouleanu (psiholog clinician), Dan Luca (expert în productivitate), Radu Burnete (consilier prezidențial pentru probleme economice și sociale), Oana Craioveanu (antreprenor și co-fondator Impact Hub București) și Oana Pavăl (arhitect implicat în comunitatea locală și națională de transformare a orașelor). Mai mult decât atât, aceștia vor deveni parte din comunitatea ALUmni, o rețea activă de 56 de lideri locali care continuă să colaboreze, să inițieze proiecte și să susțină idei care contribuie la dezvoltarea orașului.

Iată cine sunt participanții ALU 5.0:

Cei 15 finaliști ALU 5.0 sunt oameni care au ales să nu rămână pe margine: vin din domenii diferite, dar sunt uniți de aceeași energie, curaj și dorință de a contribui. Sunt cei care cred că schimbarea începe din interior și se vede în comunitate:

Vasile-Sebastian Morar : Director adjunct la Școala Gimnazială Ocna Sibiului și profesor pentru învățământ primar.

Ana-Maria Daneș : Director al Centrului Cultural German Sibiu, cu peste 10 ani experiență la intersecția educației, culturii și diplomației.

Iulia Diana Conea : Project Manager la Asociația Drag de Bine, coordonând programe educaționale și socio-emoționale pentru copii din medii vulnerabile.

Cătălin Stoia : Senior People Development la HARTING Technology Group, cu background în HR Development internațional și MBA. Fondator al Asociației „Satul Învață”.

Marius Vlăsceanu : Inginer proiectant CAD la Kromberg & Schubert, cu peste 13 ani experiență în dezvoltarea componentelor din plastic pentru industria auto. Cadru didactic asociat la ULBS de peste 9 ani, implicat activ în mentoratul viitorilor ingineri.

Denise Gherman : Profesor de limba engleză (ERI Sibiu) și fondatoare Music Hub Sibiu, unde a organizat peste 70 de evenimente artistice, cu impact asupra a 500+ persoane.

Laura-Diana Iamandi-Gido : Inginer electronist și antreprenor (ArduShop, GroundStudio), fondatoare Toolhouse Makerspace Sibiu spațiu comunitar pentru prototipare și educație tehnică. Predă electronică aplicată copiilor și tinerilor și coordonează producția de module electronice.

Diana Constantinescu : Arhitect cu drept de semnătură și fondatoare Asamblaj Arhitectura (din 2019), cu peste 12 ani experiență în proiecte urbane și rurale din județul Sibiu. Membră în Consiliul de Conducere OAR Sibiu–Vâlcea, coordonatoare „Case Deschise” și FOR Sibiu.

Eugen-Ilie Hăloiu : Software Engineering Manager la Regnology, cu peste 10 ani experiență în enterprise software și RegTech, conducând echipe cross-funcționale și platforme de raportare financiară.

Oana Armeana : Paid Media Manager la The Access Group (B2B SaaS), cu experiență în conducerea echipelor de specialiști, management de bugete internaționale și strategie full-funnel (MQL–SQL). Promovată din rol de specialist în manager în <2 ani, recomandată pentru leadership echilibrat, decizie asumată și orientare pe rezultate. Coordonează campanii cross-channel, framework-uri de măsurare și colaborare cu stakeholderi seniori.

Antonia Horghidan : Fotograf portret & comercial și fondatoare Tonix Studio (din 2021), cu background solid în HR (Emerson, Continental, Lola Tech, Cognizant Softvision), inclusiv rol de Senior Talent Management Specialist, lucrând direct cu ~150 de dezvoltatori pe parcursul carierei lor.

Sebastian Arion : Director Executiv al Federației Tineretului German din România (din 2017) și Manager de așezământ cultural în cadrul Forumului German din Sibiu. Coordonează echipe locale și internaționale (27 de țări), proiecte culturale și educaționale și campanii civice.

Claudia Ramba : Accounts Receivable Key User la Marquardt, cu experiență în optimizarea proceselor financiare, coordonarea proiectelor interne și colaborare globală. Vicepreședinte al ONG-ului „Hai din Pantofi în Bocanci”, unde coordonează proiecte educaționale pentru copii din medii vulnerabile.

Cristina Cotoară : Manager Vânzări Online la Tassid Holding, cu peste 3 ani în companie și experiență în coordonare operațională și optimizare de procese.

Horațiu Duda : Business Consultant la BearingPoint (anterior Senior Business Analyst). Experiență solidă în analiză de procese, coordonare stakeholderi, optimizare operațională și livrare de soluții business.

Academia de Leadership Urban este un program dezvoltat de Fundația Comunitară Sibiu, alături de partenerul strategic Regnology, și continuă misiunea de a forma o nouă generație de oameni implicați, conștienți și conectați la nevoile reale ale comunității.