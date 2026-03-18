noul teren de fotbal al mediașului: 13 sportivi pe lista cu propuneri de nume

Comunitatea din Mediaș a răspuns inițiativei de a desemna un nume reprezentativ pentru noul teren multifuncțional de sport, amenajat de Consiliul Județean Sibiu, cu sprijinul ROMGAZ, în curtea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă din acest oraș.

Până la data de 15 martie, medieșenii au transmis propuneri pentru atribuirea numelui unui sportiv emblematic pentru oraș, prin intermediul unei platforme online. Propunerile au fost centralizate și sunt în curs de analiză de către o comisie formată din reprezentanți ai Consiliul Județean Sibiu, ROMGAZ și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

13 nominalizarări

În total, au fost înregistrate 13 nominalizări, acoperind trei discipline sportive. Fotbalul domină preferințele, cu opt propuneri: Cristian Pustai, Darius Olaru, Edi Iordănescu, Eric de Oliveira, Fabio Blaga, Ionuț Buzean, Nicolae Piștea șiRăzvan Pleșca.

Baschetul este reprezentat prin patru nominalizări: Dan Popa, Elemer Tordai, Mariana Balașși Mircea Rotaru, iar atletismul este reprezentat de Vasile Herman.

„Terenul este al medieșenilor, cei care, alături de elevii Centrului de Educație Incluzivă, îl vor putea utiliza pentru a face sport. Este o investiție în sănătatea copiilor noștri, un rezultat al parteneriatului dedicat comunităților locale pe care îl avem cu ROMGAZ. Dorința noastră comună este ca noul teren să poarte numele unui sportiv îndrăgit și respectat de medieșeni”,a declarat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Numele ales va fi anunțat în data de 20 martie, urmând ca inaugurarea oficială a terenului să aibă loc în 24 martie.

Investiția în noul teren s-a ridicat la 1 milion de lei, din care 800 mii lei reprezintă cofinanțarea acordată de compania ROMGAZ.