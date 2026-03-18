panică într-un restaurant: un robot chelner a început să spargă farfurii / video

Un robot chelner s-a defectat în timpul serviciului și a creat haos într-un restaurant din California, SUA. Umanoidul a început să se miște haotic, să spargă farfurii și să lovească mesele din jur.

Potrivit Mediafax, reacțiile clienților au fost mixte: unii au râs de situație, alții s-au speriat. O tânără angajată a încercat să oprească robotul folosind aplicația de control, însă metoda nu a funcționat, fiind nevoie de intervenția altor persoane pentru a-l imobiliza.

Incidentul amintește de un caz similar din Macao, China, unde un robot umanoid a fost escortat de poliție după ce ar fi speriat o bătrână. Femeia a țipat la robot, iar acesta a reacționat ridicând ambele brațe, provocând panică printre martori.