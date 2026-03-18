prețurile de miercuri la benzină și motorină în județul sibiu: 10 lei per litru la una din stații!

Prețurile carburanților continuă să crească, punând presiune atât asupra șoferilor, cât și asupra economiei în ansamblu.

În doar două zile, prețurile carburanților din Sibiu au crescut constant la toate benzinăriile.

Potrivit Peco-Online, la benzina standard, Lukoil a urcat de la 8,50 lei/l pe 16 martie la 8,70 lei/l pe 18 martie, o diferență de 20 de bani, Socar de la 8,51 lei/l la 8,61 lei/l (10 bani), Petrom de la 8,52–8,53 lei/l la 8,72–8,73 lei/l (20 de bani), OMV de la 8,59–8,72 lei/l la 8,79–8,92 lei/l (20 de bani), iar MOL de la 8,59 lei/l la 8,69 lei/l (10 bani). Creșterile confirmă un trend clar de scumpire a benzinei în toate stațiile din oraș.

La cea mai scumpă stație de carburant din Sibiu, motorina premium a ajuns la 10,01 lei/litru, în timp ce benzina standard și premium rămân sub acest prag, apropiindu-se de 9,65 lei/litru la stațiile OMV Miercurea Sibiului.

Prețurile la carburantul din Sibiu

Benzină (Standard și Premium)

StațieAdresăBenzina Standard (lei/l)Benzina Premium (lei/l)Companie
Socar SibiuStr. Agricultorilor8.619.21Socar
Socar SibiuStr. Gheorghe Dima, nr. 448.619.21Socar
Socar SibiuStr. Semaforului, nr. 28.61Socar
Socar SibiuSos. Alba Iulia, nr. 108B8.639.23Socar
Mol SibiuCalea Surii Mari F.N., 5500898.699.42Mol
Mol SibiuStr. Sibiului nr. 1, 5503318.699.42Mol
Mol SibiuStr. Onisifor Ghibu nr. 1, 5500188.699.42Mol
Gazprom SibiuStefan cel Mare nr. 137A, 5503168.699.42Gazprom
Gazprom Miercurea SibiuluiDN 1 km 349+9308.699.46Gazprom
Lukoil SibiuStr. Soseaua Alba Iulia, nr. 1188.709.40Lukoil
Lukoil SibiuSos. Alba Iulia, nr. 77B8.709.40Lukoil
Petrom SibiuSos. Alba Iulia nr. 49, 5500528.729.31Petrom
Petrom SibiuCalea Surii Mari nr. 16B, 5500898.739.32Petrom
Petrom SibiuSos. Autogarii – Sos. Alba-Iulia, 5500188.739.32Petrom
Rompetrol Miercurea SibiuluiStr. Victoriei 408.779.54Rompetrol
Rompetrol SibiuB-dul Vasile Milea FN8.779.54Rompetrol
Rompetrol SibiuStr. Ion Neculce8.779.54Rompetrol
Rompetrol SibiuStr. Caprioarelor Nr.18.789.54Rompetrol
OMV SibiuStr. Alba Iulia 114, 5500188.799.52OMV
OMV SibiuB-dul Vasile Milea nr. 37B, 5503318.799.52OMV
OMV Miercurea SibiuluiA1, 5571508.929.65OMV

Motorină (Standard și Premium)

StațieAdresăMotorina Standard (lei/l)Motorina Premium (lei/l)Companie
Socar SibiuStr. Agricultorilor9.099.49Socar
Socar SibiuStr. Gheorghe Dima, nr. 449.099.49Socar
Socar SibiuStr. Semaforului, nr. 29.099.49Socar
Socar SibiuSos. Alba Iulia, nr. 108B9.119.51Socar
Mol SibiuCalea Surii Mari F.N., 5500899.179.74Mol
Mol SibiuStr. Sibiului nr. 1, 5503319.189.74Mol
Mol SibiuStr. Onisifor Ghibu nr. 1, 5500189.189.74Mol
Gazprom SibiuStefan cel Mare nr. 137A, 5503169.189.74Gazprom
Gazprom Miercurea SibiuluiDN 1 km 349+9309.189.74Gazprom
Petrom SibiuSos. Alba Iulia nr. 49, 5500529.269.68Petrom
Petrom SibiuCalea Surii Mari nr. 16B, 5500899.269.68Petrom
Petrom SibiuSos. Autogarii – Sos. Alba-Iulia, 5500189.269.68Petrom
Rompetrol Miercurea SibiuluiStr. Victoriei 409.279.87Rompetrol
Rompetrol SibiuB-dul Vasile Milea FN9.279.87Rompetrol
Rompetrol SibiuStr. Ion Neculce9.279.87Rompetrol
Rompetrol SibiuStr. Caprioarelor Nr.19.279.87Rompetrol
Lukoil SibiuSos. Alba Iulia, nr. 77B9.289.64Lukoil
Lukoil SibiuStr. Soseaua Alba Iulia, nr. 1189.289.64Lukoil
OMV SibiuStr. Alba Iulia 114, 5500189.339.89OMV
OMV SibiuB-dul Vasile Milea nr. 37B, 5503319.339.89OMV
OMV Miercurea SibiuluiA1, 5571509.4510.01OMV

