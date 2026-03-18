prețurile de miercuri la benzină și motorină în județul sibiu: 10 lei per litru la una din stații!

Prețurile carburanților continuă să crească, punând presiune atât asupra șoferilor, cât și asupra economiei în ansamblu.
În doar două zile, prețurile carburanților din Sibiu au crescut constant la toate benzinăriile.
Potrivit Peco-Online, la benzina standard, Lukoil a urcat de la 8,50 lei/l pe 16 martie la 8,70 lei/l pe 18 martie, o diferență de 20 de bani, Socar de la 8,51 lei/l la 8,61 lei/l (10 bani), Petrom de la 8,52–8,53 lei/l la 8,72–8,73 lei/l (20 de bani), OMV de la 8,59–8,72 lei/l la 8,79–8,92 lei/l (20 de bani), iar MOL de la 8,59 lei/l la 8,69 lei/l (10 bani). Creșterile confirmă un trend clar de scumpire a benzinei în toate stațiile din oraș.
La cea mai scumpă stație de carburant din Sibiu, motorina premium a ajuns la 10,01 lei/litru, în timp ce benzina standard și premium rămân sub acest prag, apropiindu-se de 9,65 lei/litru la stațiile OMV Miercurea Sibiului.
Prețurile la carburantul din Sibiu
Benzină (Standard și Premium)
|Stație
|Adresă
|Benzina Standard (lei/l)
|Benzina Premium (lei/l)
|Companie
|Socar Sibiu
|Str. Agricultorilor
|8.61
|9.21
|Socar
|Socar Sibiu
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|8.61
|9.21
|Socar
|Socar Sibiu
|Str. Semaforului, nr. 2
|8.61
|–
|Socar
|Socar Sibiu
|Sos. Alba Iulia, nr. 108B
|8.63
|9.23
|Socar
|Mol Sibiu
|Calea Surii Mari F.N., 550089
|8.69
|9.42
|Mol
|Mol Sibiu
|Str. Sibiului nr. 1, 550331
|8.69
|9.42
|Mol
|Mol Sibiu
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 550018
|8.69
|9.42
|Mol
|Gazprom Sibiu
|Stefan cel Mare nr. 137A, 550316
|8.69
|9.42
|Gazprom
|Gazprom Miercurea Sibiului
|DN 1 km 349+930
|8.69
|9.46
|Gazprom
|Lukoil Sibiu
|Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 118
|8.70
|9.40
|Lukoil
|Lukoil Sibiu
|Sos. Alba Iulia, nr. 77B
|8.70
|9.40
|Lukoil
|Petrom Sibiu
|Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
|8.72
|9.31
|Petrom
|Petrom Sibiu
|Calea Surii Mari nr. 16B, 550089
|8.73
|9.32
|Petrom
|Petrom Sibiu
|Sos. Autogarii – Sos. Alba-Iulia, 550018
|8.73
|9.32
|Petrom
|Rompetrol Miercurea Sibiului
|Str. Victoriei 40
|8.77
|9.54
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|B-dul Vasile Milea FN
|8.77
|9.54
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|Str. Ion Neculce
|8.77
|9.54
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|Str. Caprioarelor Nr.1
|8.78
|9.54
|Rompetrol
|OMV Sibiu
|Str. Alba Iulia 114, 550018
|8.79
|9.52
|OMV
|OMV Sibiu
|B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
|8.79
|9.52
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului
|A1, 557150
|8.92
|9.65
|OMV
Motorină (Standard și Premium)
|Stație
|Adresă
|Motorina Standard (lei/l)
|Motorina Premium (lei/l)
|Companie
|Socar Sibiu
|Str. Agricultorilor
|9.09
|9.49
|Socar
|Socar Sibiu
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|9.09
|9.49
|Socar
|Socar Sibiu
|Str. Semaforului, nr. 2
|9.09
|9.49
|Socar
|Socar Sibiu
|Sos. Alba Iulia, nr. 108B
|9.11
|9.51
|Socar
|Mol Sibiu
|Calea Surii Mari F.N., 550089
|9.17
|9.74
|Mol
|Mol Sibiu
|Str. Sibiului nr. 1, 550331
|9.18
|9.74
|Mol
|Mol Sibiu
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 550018
|9.18
|9.74
|Mol
|Gazprom Sibiu
|Stefan cel Mare nr. 137A, 550316
|9.18
|9.74
|Gazprom
|Gazprom Miercurea Sibiului
|DN 1 km 349+930
|9.18
|9.74
|Gazprom
|Petrom Sibiu
|Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052
|9.26
|9.68
|Petrom
|Petrom Sibiu
|Calea Surii Mari nr. 16B, 550089
|9.26
|9.68
|Petrom
|Petrom Sibiu
|Sos. Autogarii – Sos. Alba-Iulia, 550018
|9.26
|9.68
|Petrom
|Rompetrol Miercurea Sibiului
|Str. Victoriei 40
|9.27
|9.87
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|B-dul Vasile Milea FN
|9.27
|9.87
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|Str. Ion Neculce
|9.27
|9.87
|Rompetrol
|Rompetrol Sibiu
|Str. Caprioarelor Nr.1
|9.27
|9.87
|Rompetrol
|Lukoil Sibiu
|Sos. Alba Iulia, nr. 77B
|9.28
|9.64
|Lukoil
|Lukoil Sibiu
|Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 118
|9.28
|9.64
|Lukoil
|OMV Sibiu
|Str. Alba Iulia 114, 550018
|9.33
|9.89
|OMV
|OMV Sibiu
|B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331
|9.33
|9.89
|OMV
|OMV Miercurea Sibiului
|A1, 557150
|9.45
|10.01
|OMV
Ultima oră
- Acțiune inedită la biserica din curtea Spitalului Județean Sibiu: cruci pictate de copii, duse în saloanele bolnavilor / foto acum 4 minute
- Primăria Sibiu încearcă din nou să vândă zeci de mașini abandonate: prețurile au mai scăzut acum 24 de minute
- Cât te costă benzina vs. electric: diferențe tot mai mari în favoarea mașinilor electrice acum 34 de minute
- Se strâng bani pentru refacerea peronului mocăniței din gara Cornățel: s-au stabilit și prețurile și programul curselor din 2026 acum 35 de minute
- Navă scufundată în Portul Midia: un om a murit acum 44 de minute