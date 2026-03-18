prețurile de miercuri la benzină și motorină în județul sibiu: 10 lei per litru la una din stații!

Prețurile carburanților continuă să crească, punând presiune atât asupra șoferilor, cât și asupra economiei în ansamblu.

În doar două zile, prețurile carburanților din Sibiu au crescut constant la toate benzinăriile.

Potrivit Peco-Online, la benzina standard, Lukoil a urcat de la 8,50 lei/l pe 16 martie la 8,70 lei/l pe 18 martie, o diferență de 20 de bani, Socar de la 8,51 lei/l la 8,61 lei/l (10 bani), Petrom de la 8,52–8,53 lei/l la 8,72–8,73 lei/l (20 de bani), OMV de la 8,59–8,72 lei/l la 8,79–8,92 lei/l (20 de bani), iar MOL de la 8,59 lei/l la 8,69 lei/l (10 bani). Creșterile confirmă un trend clar de scumpire a benzinei în toate stațiile din oraș.

La cea mai scumpă stație de carburant din Sibiu, motorina premium a ajuns la 10,01 lei/litru, în timp ce benzina standard și premium rămân sub acest prag, apropiindu-se de 9,65 lei/litru la stațiile OMV Miercurea Sibiului.

Prețurile la carburantul din Sibiu

Benzină (Standard și Premium)

Stație Adresă Benzina Standard (lei/l) Benzina Premium (lei/l) Companie Socar Sibiu Str. Agricultorilor 8.61 9.21 Socar Socar Sibiu Str. Gheorghe Dima, nr. 44 8.61 9.21 Socar Socar Sibiu Str. Semaforului, nr. 2 8.61 – Socar Socar Sibiu Sos. Alba Iulia, nr. 108B 8.63 9.23 Socar Mol Sibiu Calea Surii Mari F.N., 550089 8.69 9.42 Mol Mol Sibiu Str. Sibiului nr. 1, 550331 8.69 9.42 Mol Mol Sibiu Str. Onisifor Ghibu nr. 1, 550018 8.69 9.42 Mol Gazprom Sibiu Stefan cel Mare nr. 137A, 550316 8.69 9.42 Gazprom Gazprom Miercurea Sibiului DN 1 km 349+930 8.69 9.46 Gazprom Lukoil Sibiu Str. Soseaua Alba Iulia, nr. 118 8.70 9.40 Lukoil Lukoil Sibiu Sos. Alba Iulia, nr. 77B 8.70 9.40 Lukoil Petrom Sibiu Sos. Alba Iulia nr. 49, 550052 8.72 9.31 Petrom Petrom Sibiu Calea Surii Mari nr. 16B, 550089 8.73 9.32 Petrom Petrom Sibiu Sos. Autogarii – Sos. Alba-Iulia, 550018 8.73 9.32 Petrom Rompetrol Miercurea Sibiului Str. Victoriei 40 8.77 9.54 Rompetrol Rompetrol Sibiu B-dul Vasile Milea FN 8.77 9.54 Rompetrol Rompetrol Sibiu Str. Ion Neculce 8.77 9.54 Rompetrol Rompetrol Sibiu Str. Caprioarelor Nr.1 8.78 9.54 Rompetrol OMV Sibiu Str. Alba Iulia 114, 550018 8.79 9.52 OMV OMV Sibiu B-dul Vasile Milea nr. 37B, 550331 8.79 9.52 OMV OMV Miercurea Sibiului A1, 557150 8.92 9.65 OMV

Motorină (Standard și Premium)