prezență record la proba de limba și literatura maternă la simulare în județul sibiu

Astăzi, 18 martie, între orele 9:00 și 11:00, în unitățile de învățământ cu clase gimnaziale care predau în limbile minorităților naționale din județul Sibiu, a avut loc simularea probei de limba și literatura maternă din cadrul examenului de Evaluare Națională 2026 pentru elevii clasei a VIII-a.

Din cei 373 de elevi care puteau susține această probă (355 la limba și literatura germană și 18 la limba și literatura maghiară), au fost prezenți 366 elevi (98,12%), iar 7 elevi (1,88%) au absentat.

Organizarea simulării a decurs fără probleme. Toate unitățile de învățământ au putut accesa, multiplica și distribui subiectele la timp, iar pe durata probei nu au fost raportate situații de elevi eliminați sau probleme de sănătate.

Rezultatele elevilor vor fi comunicate pe 30 martie 2026. Conform OME nr. 6760 din 7 decembrie 2023, rezultatele simulării Evaluării Naționale vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării de măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare.

Notele obținute se vor trece în catalog doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui.