primăria sibiu încearcă din nou să vândă zeci de mașini abandonate: prețurile au mai scăzut

Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public al Municipiului Sibiu scoate din nou la vânzare 52 de mașini abandonate în oraș. Prețurile vehiculelor pentru fier vechi și pentru dezmembrări au mai scăzut față de anul trecut.

„Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public al Municipiului Sibiu anunță reluarea organizării selecției de oferte în data de 01.04.2026, ora 10:00, în vederea valorificării prin vânzare a 52 de vehicule abandonate sau vehicule fără stăpân și care au intrat în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile Legii 421/2002 cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-un anunț publicat pe site-ul Primăriei Sibiu.

Pentru mașinile ce vor fi valorificate la fier vechi prețul de pornire la scăzut la 0,70 lei/kg. Ofertele care vor fi sub acest preț vor fi automat respinse.

Mașinile valorificate pentru dezmembrări (piese de schimb second-hand) sunt: Mercedes (preț minim de vânzare 6.112 lei), Volvo XC90 (preț minim de vânzare 3.566 lei) și BMW X3 (preț minim de vânzare 3.820 lei). Anul trecut, prețurile pentru acestea erau 8.710 lei, 4.977 lei și 5.973 lei.

Criteriul de evaluare al ofertelor pentru vehiculele valorificate pentru dezmembrări este prețul cel mai mare, pe fiecare vehicul în parte, sau prețul cel mai mare pentru toate cele 3 vehicule (ofertele care conțin un preț sub prețul minim cerut, vor fi respinse).

Cine se poate înscrie la licitație

La procedura de valorificare prin vânzare a vehiculelor declarate ca vehicule abandonate și vehicule fără stăpân se poate înscrie orice operator economic care deține autorizație de mediu privind desfășurarea de activități de colectare și/sau tratare a vehiculelor scoase din uz (V.S.U.) cu viză anuală de valabilitate pentru anul în curs, care depune în termenul stabilit toate documentele solicitate și achită taxele stabilite prin caietul de sarcini. Caietul de sarcini poate fi obținut de operatorii economici autorizați care transmit o solicitare în acest sens.

Înscrierea se va face în perioada 18.03.2026, ora 09:00 – 31.03.2026, ora 15:00, la Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, cu sediul în Sibiu, Piaţa Mică, nr. 22, parter.

Vehiculele se pot viziona, împreună cu reprezentanții S.P.S.P.M.A.D.P., în zilele de 25.03.2026 și 26.03.2026, între orele 11:00 – 12:00. Persoanele interesate vor solicita expres acest lucru cu cel puțin 24 de ore înainte de ora vizionării, prin adresa scrisă comunicată pe mail, fax sau depusă la registratura S.P.S.P.M.A.D.P.

Deschiderea ofertelor se va face în data de 01.04.2026, ora 10:00.

Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 02.04.2026, ora 10:00, la Serviciul Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, Piaţa Mică, nr. 22, parter.

Termenul limită de depunere a contestațiilor este 06.04.2026, ora 15:00.

În cazul în care până în data de 31.03.2026, ora 15:00 nu se vor depune oferte, termenul de depunere se prelungeşte până în data de 17.04.2026, ora 12:30, iar deschiderea ofertelor se va face în data de 20.04.2026, ora 10:00. Afișarea rezultatului deschiderii ofertelor se va face în data de 21.04.2026, ora 10:00, la sediul Serviciului Public Salubrizare, Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, Piața Mică, nr. 22, parter. Termenul limită de depunere a contestațiilor este 23.04.2026, ora 15:00.



