psd sibiu cere sprijin urgent pentru fermieri

Organizația PSD Sibiu a transmis un comunicat de presă în care solicită adoptarea urgentă a unor măsuri de sprijin pentru fermieri, în contextul costurilor ridicate din agricultură și al campaniei agricole de primăvară aflate în desfășurare.

Social-democrații îi cer premierului Ilie Bolojan să aprobe de urgență propunerea înaintată de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, privind scutirea fermierilor de la plata accizei și a TVA-ului pentru motorina utilizată în agricultură.

Potrivit PSD Sibiu, întârzierea adoptării acestei măsuri are consecințe directe asupra costurilor din sectorul agricol. Reprezentanții formațiunii susțin că fiecare zi de amânare duce la creșterea prețurilor la alimente, afectând întreaga populație.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“PSD cere sprijin concret pentru fermieri!

PSD cere sprijin concret pentru fermieri, nu blocaje și îi solicită premierului Ilie Bolojan să aprobe de urgență măsura propusă de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, privind scutirea fermierilor de la plata accizei și a TVA-ului pentru motorina utilizată în agricultură.

Suntem în plină campanie agricolă de primăvară, iar fermierii suportă deja costuri ridicate. Fiecare zi de întârziere înseamnă prețuri mai mari la alimente pentru toți românii!

Soluția propusă de PSD este clară și eficientă:

Tichete valorice pentru motorină fără acciză și TVA

Impact bugetar zero

Sprijin real pentru fermieri și stabilitate pentru piața alimentară

Blocarea acestei măsuri nu are nicio justificare economică și afectează direct agricultura și economia națională.

România are nevoie de decizii rapide pentru a proteja fermierii și populația în contextul creșterii prețurilor la carburanți.” se arată în comunicat