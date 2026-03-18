s-a pierdut mica: stăpâna oferă o recompensă de 100 de euro

O sibiancă cere ajutorul comunității după ce și-a pierdut animalul de companie în zona Lazaret. Florentina Ordean, psiholog de profesie, trece printr-un adevărat coșmar de când Mica, o cățelușă de trei ani care nu a părăsit niciodată curtea, a dispărut fără urmă.

Dispariția a avut loc marți, 17 martie, în jurul orei 18:00. Incidentul s-ar fi produs în momentul în care Florentina a plecat cu mașina de acasă. Din cauza unui sistem automat de închidere a porții, se pare că Mica s-a strecurat afară exact în acele secunde critice, fără a fi observată în oglinzile laterale.

„Am plecat spre cabinet și am poartă care se închide singură. M-am uitat în oglindă, dar nu am văzut nimic. Abia când m-am întors, pe la ora 11:00, am realizat că lipsește. Am crezut că e în curte sau că doarme la picioarele mele, așa cum obișnuia”, povestește Florentina.

Căutări neîncetate alături de Tsuki, partenerul ei

Acasă a rămas Tsuki, fratele și partenerul Micăi, care pare la fel de debusolat de absența ei. Florentina a căutat-o până la ora 02:00 noaptea și a reluat căutările în zori, sperând că prezența lui Tsuki o va ajuta pe Mica să se ghideze după miros și să revină acasă.

„Sunt necăjită, e foarte frumoasă și mă tem să nu o fi luat cineva de pe stradă. Nu purta nici zgardă. Îmi reproșez enorm că nu am microcipat-o până acum, dar în trei ani nu a fost cazul, nu a ieșit niciodată din curte. Dacă o găsesc, merg direct la veterinar pentru cip. Ofer 100 de euro recompensă celui care mă ajută să o recuperez.”, adaugă stăpâna.

Cum puteți ajuta?

Locuitorii din zona Lazaret și împrejurimi sunt rugați să verifice grădinile, curțile sau spațiile unde s-ar fi putut adăposti o cățelușă speriată.