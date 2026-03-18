s-a stabilit data și ora meciului oțelul - fc hermannstadt

Liga Profesionistă a stabilit ca meciul din etapa a 3-a din play-out-ul Superligii, Oțelul Galați – FC Hermannstadt să se dispute sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 15.00.
După succesul recent cu Oțelul, din ultima etapă a sezonului regular, FC Hermannstadt revine la Galați, în etapa a 3-a din play-out.
LPF a programat meciul Oțelul – FC Hermannstadt pentru sâmbătă, 4 aprilie, de la ora 15.00.
Echipa lui Dorinel Munteanu s-a impus la Galați pe 8 martie, în etapa a 30-a din sezonul regular, scor 2-0, meci în care gazdele au avut trei jucători eliminați și trei goluri anulate pentru ofsaid.
FC Hermannstadt a început slab play-out-ul, pierzând la Arad și are nevoie disperată de puncte, în tentativa sa de a întrece Slobozia și a prinde un loc de baraj. Prima ocazie este pe 22 martie, de la ora 19.00, în etapa a 2-a din play-out, când FC Hermannstadt joacă la Sibiu cu FC Botoșani.
Etapa a 3-a, play-off / play-out:
Vineri, 3 aprilie
Ora 20.30: FC Botoșani – FCSB
Sâmbătă, 4 aprilie
Ora 15.00: Oțelul Galați – FC Hermannstadt
Ora 19.30: FC Argeș – Dinamo București
Duminică, 5 aprilie
Ora 15.00: UTA Arad – FC Metaloglobus București
Ora 17.30: Farul Constanța – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Cluj
Luni, 6 aprilie
Ora 17.30: Petrolul Ploiești – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30: Universitatea Craiova – CFR Cluj
