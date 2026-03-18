se strâng bani pentru refacerea peronului mocăniței din gara cornățel: s-au stabilit și prețurile și programul curselor din 2026

Asociația Prietenii Mocăniței a lansat un proiect de strângere de fonduri în cadrul Maratonului Internațional Sibiu 2026, cu scopul de a reface pavajul peronului gării din Cornățel.

Pavajul peronului din gara Cornățel s-a deteriorat vizibil de-a lungul anilor, iar pentru ca turiștii să se bucure de o experiență cât mai plăcută și sigură, refacerea acestuia a devenit o prioritate. Asociația și-a propus să strângă suma de 12.000 de lei, necesară pentru realizarea lucrărilor, printr-un proiect înscris în cadrul Maratonului internațional Sibiu.

Proiectul „Pavaj pe peron” face parte dintr-un plan mai amplu de reabilitare a gării din Cornățel. După refacerea acoperișului și cu lucrările pentru fațadă programate în perioada următoare, reabilitarea peronului reprezintă următorul pas important.

„Este vorba despre peronul gării din Cornățel. În ultimii ani am investit constant în această gară, care este și sediul nostru. Toată lumea calcă pe acel peron. În 1910, când a fost construită gara, era pământ, iar în perioada comunistă, înainte de 1965, a fost pavat cu dale de beton. Acestea s-au deteriorat în timp, s-au spart și pot deveni periculoase. Vrem să le înlocuim și să readucem peronul la o stare bună, sigură și plăcută pentru turiști. Este un punct foarte important”, a declarat Mihai Boltor, reprezentant al Asociației Prietenii Mocăniței.

Tarifele, la fel ca anul trecut

Primele curse cu mocănița sunt programate pentru 28 martie, însă doar dacă condițiile meteo vor fi favorabile. În caz contrar, acestea vor fi amânate pentru primul weekend din luna aprilie.

În ceea ce privește tarifele, inițial acestea urmau să rămână la nivelul de anul trecut – 40 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii. Reprezentanții asociației au anunțat însă că au decis reducerea prețurilor: 30 de lei pentru adulți și 20 de lei pentru copii.

Curse regulate se fac în fiecare duminică, cu plecare la orele 11:00 și 14:00 din stația Cornățel.

Pentru ca proiectul să devină realitate, inițiatorii speră să mobilizeze comunitatea, atât prin participarea la cursele de alergare din cadrul maratonului, cât și prin donații. Obiectivul este de a strânge donații în valoare de 12.000 de lei. Proiectul poate fi susținut aici.

Anul acesta, la Maratonul Internațional Sibiu au fost alese 48 de proiecte, care acoperă o gamă variată de domenii relevante pentru dezvoltarea comunității. Toate cauzele, precum și mai multe detalii despre fiecare, se găsesc pe site-ul Maratonului Internațional Sibiu – https://maratonsibiu.ro/proiecte.

