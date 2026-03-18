singura comună din sibiu fără medic de familie. oamenii merg zeci de kilometri pentru o rețetă: ”e dureros” / video foto

În timp ce județul Sibiu se laudă cu peste 200 de medici de familie și o situație „stabilă”, o comună cu aproape 300 de locuitori suferă. Din 2022, comuna Ațel este singura din județ unde nu mai există niciun medic de familie, lăsând mii de oameni la mâna sorții. Realitatea e cruntă: bătrânii depind de mașina Primăriei pentru o banală rețetă adusă din satele vecine.

Județul Sibiu se confruntă cu o presiune uriașă pe sistemul de asistență medicală primară, cifrele oficiale dezvăluind un dezechilibru major între numărul de specialiști și nevoile populației.

La data de 28 februarie 2026, un număr impresionant de 440.910 persoane erau înscrise pe listele celor doar 219 medici aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Sibiu. Deși autoritățile raportează un total de 220 de medici activi, deficitul se simte acut în mediul rural, unde localități precum Bazna, Brateiu, Cristian sau Slimnic mai au nevoie de încă 11 medici pentru a atinge necesarul minim.

În acest peisaj fragil, o singură localitate a fost ștearsă complet de pe harta asistenței medicale: comuna Ațel. În timp ce restul județului „gâfâie” sub povara deficitului, Ațelul a devenit oficial singura comună din tot județul care nu beneficiază de serviciile unui medic de familie.

Radiografia CAS: Un punct de lucru șters de pe hartă

Conform reprezentanților CAS Sibiu, situația din Ațel nu este o criză subită, ci o problemă cronică ce trenează de ani de zile:

„Unitatea administrativ-teritorială (comuna) Ațel este descoperită în ceea ce privește prezența unui medic de familie. Situația aceasta se înregistrează din anul 2022, când punctul de lucru existent la nivelul comunei a fost radiat.” a transmis Ligia Tomasevschi, reprezentant CAS Sibiu.

DSP Sibiu confirmă izolarea: „Singura excepție din județ”

Deși raportul semnat de directorul executiv al DSP Sibiu, Ec. Cojocaru Nicolae Horațiu, încearcă să mențină o notă optimistă despre restul județului, realitatea din Ațel este recunoscută oficial ca fiind critică:

„În aproape toate comunele din județ există cel puțin un medic de familie și un dentist… Singura excepție este comuna Ațel unde nu există medic de familie. Locuitorii sunt înscriși fie la medici din localități învecinate, fie unde își desfășoară activitățile lucrative.” — Ec. Cojocaru Nicolae Horațiu, Director Executiv DSP Sibiu.

Primar: „Noi aducem medicamentele vârstnicilor”

Deznădejdea este cuvântul de ordine în biroul primarului din Ațel. Deși comuna pune pe masă facilități la care mulți medici din oraș doar visează, postul rămâne un „blestem” vacant.

„Am avut promisiuni peste promisiuni, dar pragul nu ni l-a mai trecut nimeni. Avem un dispensar dotat cu tot ce trebuie și punem la dispoziția medicului chiar și un apartament frumos, cu două camere, dacă dorește să se stabilească aici.

E dureros să vezi cum bătrânii noștri, care nu au cum să se deplaseze, stau cu teama că nu are cine să îi consulte. Am ajuns să facem noi, de la Primărie, pe curierii: le strângem carnetele, mergem la Dumbrăveni sau Mediaș la medici și le aducem rețetele și medicamentele înapoi în sat. Am cerut ajutor peste tot, inclusiv la doamna Raluca Turcan, dar deocamdată nimeni nu vrea să se încumete.” a declarat edilul.

,,Locuitorii sunt înscriși fie la medici din localități învecinate, fie unde lucrează”, explică directorul DSP Sibiu. În realitate, pentru un bătrân din Ațel, asta înseamnă un drum de peste 15 kilometri până la cea mai apropiată unitate medicală funcțională. Fără mașini personale și cu un transport public deficitar, accesul la sănătate a devenit un lux pe care mulți nu și-l mai permit.

Ultimul medic din Ațel: „E o luptă imposibilă cu logistica”

Explicația pentru care Ațelul a devenit „oaia neagră” a județului vine chiar de la ultimul medic care a profesat acolo. Dr. Răcilă Elena a rezistat un an în comună, dar s-a izbit de un sistem care epuizează fizic orice specialist.

„Am stat acolo un an, în plină pandemie, și pot să spun că nevoia de medic este uriașă. Problema nu este lipsa pacienților, ci faptul că ești forțat să te multiplici. Nu poți face performanță când ești împărțit între patru puncte de lucru diferite; fizic, nu poți fi peste tot în același timp.

Este epuizant să încerci să acoperi atâtea sate de unul singur. În plus, s-a creat un cerc vicios: oamenii, de teamă că vor rămâne iar descoperiți, s-au înscris la medici din orașe, iar acum un medic nou ezită să vină pentru că se teme că nu va avea o listă de pacienți suficient de mare ca să poată susține financiar cabinetul.”

Județul Sibiu, pe muchie de cuțit

Deși Ațel este singurul caz de abandon total, raportul CAS Sibiu arată că sistemul rural gâfâie periculos. La data de 28.02.2026, peste 440.000 de asigurați depindeau de cei 219 medici rămași în sistem. Deficitul se extinde rapid în localități precum Brateiu, Cristian sau Roșia, semn că „modelul Ațel” riscă să devină o epidemie de sate fără asistență medicală.