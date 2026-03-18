șoferi de tir amendați pe valea oltului: nu au respectat restricțiile și au fost trași pe dreapta

În contextul restricțiilor de circulație instituite pe DN 7 Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea și Boița, Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a transmis o serie de precizări privind respectarea măsurilor impuse pentru siguranța traficului.

Potrivit polițiștilor, restricțiile vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone. Măsurile au fost instituite pentru desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de protecție a versanților. Acestea se aplică obligatoriu vehiculelor destinate transportului de marfă de mare tonaj.

Șoferii trebuie să respecte intervalul orar în care restricțiile sunt active, respectiv între orele 08:00 și 17:30, și să utilizeze rutele alternative stabilite, în cazul în care tranzitează zona în zilele în care măsurile sunt în vigoare.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție, conform OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, și se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

La data de 18 martie 2026, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, împreună cu reprezentanții ISCTR, au desfășurat acțiuni de control în trafic în zona de nord a județului, la limita cu județul Sibiu.

În urma verificărilor, au fost controlate 31 de autovehicule destinate transportului de marfă, fiind constatate 11 abateri contravenționale. Dintre acestea, 8 au vizat nerespectarea restricțiilor prevăzute de OG nr. 43/1997.

Valoarea totală a sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor de circulație s-a ridicat la aproximativ 24.000 de lei.

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea recomandă conducătorilor auto să respecte restricțiile instituite, semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, pentru a contribui la siguranța tuturor participanților la trafic.