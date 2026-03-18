soma colectează deșeuri voluminoase și electronice din zonele de case din sibiu, între 23 și 27 martie 2026

Operatorul de salubritate SC Soma SRL va desfășura, între 23 și 27 martie 2026, o nouă campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) în municipiul Sibiu. Acțiunea se adresează exclusiv locuitorilor din zonele de case, după ce, la începutul lunii martie, o campanie similară a vizat sibienii care locuiesc la blocuri, potrivit informațiilor transmise de Soma.

Campania va avea loc pe parcursul a cinci zile, iar colectarea va începe în fiecare dimineață, de la ora 07:00. Locuitorii sunt rugați să scoată deșeurile voluminoase și DEEE în fața porților, în zilele în care pe strada lor este programată colectarea deșeurilor reziduale, adică a celor din pubela neagră. Astfel, ridicarea deșeurilor se va face sincronizat cu programul obișnuit de colectare reziduală, pentru a eficientiza procesul și a evita blocarea trotuarelor sau a carosabilului.

Deșeurile voluminoase sunt acele obiecte solide de mari dimensiuni care nu pot fi depozitate în containerele obișnuite și nu pot fi transportate cu mașinile standard de colectare a deșeurilor biodegradabile, reziduale sau reciclabile. Printre exemplele de deșeuri voluminoase care pot fi predate în această campanie se numără mobilierul de grădină (scaune, mese, figurine, cuști de animale), jucării de mari dimensiuni (tobogane, piscine hobby, biciclete, trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie), elemente de stolerie (tocuri, uși, ferestre), obiecte pentru recreere sau întreținere corporală (leagăne, cărucioare de copii, balansoare, mese de masaj) și obiecte textile de mari dimensiuni (covoare, preșuri, carpete).

În ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), acestea includ orice aparat care se conectează la priză, are un cablu, funcționează pe baterii sau conține o placă de circuit. Astfel de echipamente devin DEEE atunci când se defectează iremediabil, nu mai pot fi folosite sau nu mai sunt necesare proprietarului. Exemple de astfel de deșeuri sunt calculatoarele, televizoarele, frigiderele, mașinile de spălat, aspiratoarele sau orice alt aparat electric sau electronic uzat.

Reprezentanții Soma recomandă locuitorilor să respecte programul de colectare și să nu scoată deșeurile voluminoase și DEEE în alte zile decât cele stabilite pentru strada lor, pentru a evita aglomerarea spațiului public și pentru a asigura o colectare eficientă.

Campania face parte din eforturile continue de gestionare responsabilă a deșeurilor la nivelul municipiului Sibiu și vine în completarea acțiunilor periodice dedicate atât zonelor de blocuri, cât și celor de case. Pentru informații suplimentare privind programul de colectare pe fiecare stradă, sibienii pot consulta site-ul operatorului Soma https://soma.ro sau să contacteze dispeceratul companiei, la numărul de telefon 0269 988.