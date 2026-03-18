spitalul județean sibiu, afectat de scăderea sponsorizărilor: firmele din zona industrială vest își retrag sprijinul

Sponsorizările oferite de companiile din Zona Industrială Vest a Sibiului pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) sunt în scădere în 2026, pe fondul incertitudinilor economice și politice, atât interne, cât și internaționale. Estimările arată că sumele atrase în acest an ar putea fi de peste două ori mai mici față de anii anteriori.

Declarațiile au fost făcute marți, într-o conferință de presă, de Cornel Benchea, președintele Asociației „Împreună pentru Sănătate”, organizație care, din 2022 până în prezent, a atras peste 12,5 milioane de lei pentru dotarea spitalului sibian, anunță agerpres.ro.

Potrivit acestuia, dacă în anii trecuți sponsorizările ajungeau la aproximativ 2,5 milioane de lei anual, în 2026 acestea ar putea coborî la circa un milion de lei.

„Relațiile au rămas foarte bune cu firmele și anul acesta este tulbure și cu multe incertitudini și sponsorizările nu mai sunt la nivelul anilor anteriori. Conjunctura politică este cu totul alta și cea internă și cea externă, așa că nu știm cum va evolua situația. Dacă în trecut vorbeam de aproximativ 2,5 milioane de lei anual, în 2026 estimăm că vom ajunge la circa un milion de lei”, a explicat Benchea.

Incertitudinea fiscală și economică, principala cauză

Președintele asociației spune că firmele nu au renunțat la sponsorizări din lipsă de bani, ci din cauza lipsei de predictibilitate fiscală.

„Este această incertitudine, discutăm aici de politica Guvernului de taxe. Nu știm cum vor fi taxate companiile, dacă mai apar impozite în plus, mai ales că majoritatea companiilor au acționariat străin. Problema se pune în felul următor: nu că nu ar fi banii la dispoziție, pe care îi sponsorizau anii trecuți, ci nu se știe ce va urma, și atunci ideea este bani pentru zile negre (…) vrem predictibilitate, ca să știm pe câțiva ani de zile pe ce ne bazăm”, a arătat acesta.

La această situație se adaugă și creșterea costurilor, inclusiv a carburanților, care pune presiune suplimentară pe bugetele companiilor.

Industria auto și contextul internațional afectează sponsorizările

Un alt factor important este contextul economic global. Războiul din Iran și riscurile din zona energetică afectează lanțurile de aprovizionare și industria componentelor auto, un sector esențial pentru companiile din Zona Industrială Vest.

„Nu știm ce o să urmeze cu prețul carburanților, care înseamnă costuri suplimentare pentru firme. (…) Lumea în momentul de față este plină de incertitudini și așteaptă să vadă dacă situația se calmează”, a spus Benchea.

Acesta a subliniat că multe firme din zonă sunt furnizori pentru industria auto, care traversează deja o perioadă dificilă, marcată de scăderea comenzilor, relocări de producție și disponibilizări.

„Dacia a comunicat că peste 1.000 de persoane vor fi disponibilizate, avem multe companii din Zona Industrială Vest care furnizau piese pentru Dacia și următorul model se va face în Turcia și o parte în Maroc. (…) Continentalul nu mai este ce a fost, sunt disponibilizări neașteptate chiar din sectorul IT”, a mai explicat acesta.

Nici companiile de stat nu mai susțin la același nivel

Reducerea sponsorizărilor vine și din partea companiilor de stat, inclusiv din domeniul gazelor, care sunt nevoite să contribuie mai mult la bugetul public.

„Iar de la companiile de stat, întrucât bugetul are foarte mare nevoie de bani, sponsorizările vor fi din ce în ce mai reduse”, a precizat Benchea.

Investiții de peste 12,5 milioane de lei în spital

Asociația „Împreună pentru Sănătate” a reușit, începând din 2022, să atragă sponsorizări de peste 12,5 milioane de lei, bani folosiți pentru achiziția de aparatură medicală și modernizarea Spitalului Județean Sibiu.

În prima parte a anului 2025, sponsorizările au depășit un milion de lei, iar pentru întreg anul 2026 organizația speră să atingă un nivel similar.