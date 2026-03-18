teatrul gong din sibiu, eveniment special pentru copii de ziua sindromului down

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu organizează sâmbătă, 21 martie, de la ora 16:00, atelierul „Ne jucăm prin teatru”, coordonat de actorii Alexandra Șerban și Adrian Prohaska.

Evenimentul marchează Ziua Mondială a Sindromului Down și se desfășoară în parteneriat cu Asociația T.E.O Sibiu.

Ziua Mondială a Sindromului Down este marcată anual în data de 21 martie, pentru a crește gradul de conștientizare și a promova incluziunea. Data simbolizează trisomia cromozomului 21 (luna a 3-a, ziua 21), cauza acestei modificări genetice prezente la aproximativ 1 din 1200 de nou-născuți. Aceste persoane au trăsături fizice și caracteristici distincte, motiv pentru care ajung de multe ori să fie discriminate.

„În această zi prezentăm atât ateliere, cât și cea mai nouă producție a teatrului nostru – Povestea Regelui Lear. Cu acest prilej, adresăm o invitație specială publicului: să purtăm șosete desperecheate ca simbol al unicității fiecăruia dintre noi! Prin organizarea acestor ateliere reafirmăm rolul esențial al teatrului în incluziunea socială și în dezvoltarea încrederii și expresivității în rândul celor mici. Credem cu tărie că teatrul este un spațiu al empatiei și al comunității, deschis tuturor copiilor, indiferent de provocările lor.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Atelierul coordonat de Alexandra Șerban și Adrian Prohaska își propune să ofere un spațiu sigur și prietenos în care participanții își pot dezvolta imaginația și abilitățile de comunicare și lucrul în echipă. Atelierul are o durată de aproximativ 1h30min și se organizează cu titlu gratuit, în circuit închis, în colaborare cu Asociația T.E.O. Sibiu.