test de sânge revoluționar: depistează rapid cancerul cerebral agresiv

Un test de sânge inovator, dezvoltat de cercetători de la Universitatea din Manchester, ar putea schimba modul în care este diagnosticat și monitorizat glioblastomul, cea mai agresivă formă de cancer cerebral la adulți. Descoperirea a fost publicată în revista Neuro-Oncology Advances și ar putea oferi o alternativă mai rapidă și mai puțin invazivă la metodele actuale de investigație, potrivit Adevărul.

Glioblastomul se caracterizează printr-o evoluție rapidă și un tratament dificil, iar diagnosticarea precoce este esențială pentru creșterea șanselor de supraviețuire. În prezent, pacienții sunt supuși unor investigații imagistice repetate, precum rezonanța magnetică (RMN), și, adesea, biopsiilor chirurgicale invazive pentru stabilirea diagnosticului și monitorizarea evoluției bolii.

Noul test de sânge propus de echipa de la Manchester, realizat în colaborare cu cercetători din Danemarca, se bazează pe identificarea a două proteine din sânge care pot funcționa ca markeri ai prezenței tumorii. Studiul arată că această combinație de markeri poate detecta glioblastomul cu o acuratețe de peste 90%.

Metoda a fost testată pe parcursul întregului traseu terapeutic al pacienților: înainte și după intervențiile chirurgicale, în timpul radioterapiei și chimioterapiei. Cercetătorii au observat că nivelul markerilor scade în timpul tratamentului și crește atunci când boala recidivează, ceea ce sugerează că testul poate oferi informații relevante despre răspunsul la terapie și evoluția bolii.

Deși rezultatele sunt promițătoare, autorii studiului subliniază că este nevoie de cercetări clinice suplimentare pentru validarea metodei înainte de introducerea acesteia în practica medicală. În prezent, studii suplimentare sunt în desfășurare în mai multe centre din Marea Britanie și la nivel internațional.

„Mai este cale lungă până la utilizarea în practică, dar reprezintă o evoluție foarte promițătoare în cercetarea din neuro-oncologie”, a declarat prof. Petra Hamerlik, coordonatoarea echipei de cercetare.

Cercetătorii consideră că, în viitor, testul de sânge ar putea deveni un instrument esențial pentru diagnosticarea și monitorizarea pacienților cu tumori cerebrale, oferind o metodă mai simplă și mai puțin invazivă de evaluare a evoluției bolii.