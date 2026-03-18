trafic îngreunat pe valea oltului: accident cu 2 mașini la câineni / video foto

Circulația rutieră este afectată, în dimineața zilei de miercuri, 18 martie, pe DN 7 – Valea Oltului, în localitatea Câineni. Aici, o mașină și un TIR au intrat într-o coliziune violentă.

În urma impactului, conducătorul autoturismului, un bărbat în vârstă de 77 de ani, a fost rănit, fiind transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Ambii șoferi implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, potrivit polițiștilor.

La fața locului intervin polițiștii Serviciului Rutier, care desfășoară cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul, dar și pentru dirijarea și fluidizarea traficului rutier.