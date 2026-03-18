trasee tursib, deviate din cauza unor lucrări pe o stradă din sibiu

În dimineața zilei de miercuri, 18 martie, circulația rutieră va fi închisă pe strada Strungului, în intervalul orar 09:00-12:00.

Aici se efectuează lucrări la rețeaua de apă, fiind necesară închiderea totală a traficului rutier. Măsura va afecta mai multe trasee de transport public, care vor circula deviat pe durata intervențiilor.

Astfel, traseul 8, pe sensul de mers Zăvoi – Sembraz, va fi deviat pe ruta: Zăvoi – … – Calea Gușteriței – Bulevardul Corneliu Coposu (peste podul Gării) – strada Bâlea – strada Ștefan cel Mare – strada Henri Coandă – Sembraz.

Și traseul 12, pe sensul Piața Rahova – Sembraz, va urma un traseu modificat: Piața Rahova – … – Bulevardul Corneliu Coposu – strada Bâlea – strada Ștefan cel Mare – strada Henri Coandă – Sembraz.

Pe aceste rute, autobuzele nu vor mai opri în stațiile Promenada Mall Gară, Strungului, Compa 1, Compa II/1 și Henri Coandă, însă vor opri suplimentar în toate stațiile aflate pe traseele deviate.

Modificări apar și pentru traseul 14, pe sensul de întoarcere Cartier Reșița – Valea Aurie. Autobuzele vor circula astfel: stația Reșița 2 – … – Calea Gușteriței – Bulevardul Corneliu Coposu (peste podul Gării) – strada Bâlea – strada Ștefan cel Mare – strada Semaforului – … – Valea Aurie 2.

În acest caz, nu vor mai fi deservite stațiile Strungului, Compa 1, Compa II/1, Henri Coandă, Sembraz și Comtram 1. În schimb, autobuzele vor opri suplimentar în toate stațiile de pe traseul deviat.

De asemenea, traseul E4, pe sensul Gușterița – Regina Maria, va fi deviat astfel: stația Carpenului 1 – … – Calea Gușteriței – Bulevardul Corneliu Coposu (peste podul Gării) – strada Bâlea – strada Ștefan cel Mare – strada Henri Coandă – strada Principatele Unite – strada Oțelarilor – strada Mașiniștilor – strada Henri Coandă – … – Școala Regina Maria.

Pe acest traseu, autobuzul nu va mai opri în stația Strungului, dar va efectua opriri suplimentare în toate stațiile de pe ruta deviată.

Autoritățile recomandă călătorilor să țină cont de aceste modificări și să își planifice din timp deplasările.