trecerea peste calea ferată din mohu, deteriorată: zeci de localnici cer reparații urgente

Mai mulți locuitori din Mohu atrag atenția că trecerea la nivel cu calea ferată de pe DC 57 reprezintă un real pericol pentru șoferii din zonă.

Peste 80 de locuitori ai satului Mohu, județul Sibiu, au semnat o petiție pentru a cere repararea sau modernizarea trecerii la nivel cu calea ferată situată pe DC 57, singurul de legătură între localitate și DN1. Aceștia susțin că trecerea se află într-o stare avansată de degradare și prezintă un pericol pentru participanții la trafic.

Locuitorii afirmă că trecerea la nivel este deteriorată, circulația se desfășoară cu dificultate, iar problema persistă de mult timp fără a fi remediată. Ei cer verificarea urgentă a stării trecerii la nivel, repararea, asfaltarea sau înlocuirea elementelor deteriorate și luarea măsurilor necesare pentru siguranța circulației.

Primăria Comunei Șelimbăr confirmă că este la curent cu situația și precizează că problema nu este una veche. Oficialii susțin că petiția a fost redirecționată către Compania Națională de Căi Ferate pentru a găsi soluții de remediere.

„Siguranța trecerii la nivel este responsabilitatea Căilor Ferate Române. Am primit petiția și am redirecționat-o către Compania Națională de Căi Ferate. În zona de siguranță noi nu putem interveni. Dacă se dorește modernizarea, trebuie înlocuite șinele. Primăria poate doar să asfalteze drumurile adiacente”, a declarat primarul Comunei Șelimbăr, Marius Grecu.



