un jucător de la fc hermannstadt “în cărți” să fie chemat la națională pentru barajul cu turcia

Fundașul stânga de la FC Hermannstadt, Kevin Ciubotaru are mari șanse să fie convocat de selecționerul Mircea Lucescu pentru ”barajul” cu Turcia.

Dacă Bancu este titular cert pe flancul stâng al ”tricolorilor” pentru meciul cu Turcia, din 26 martie, rezerva pentru acest post nu este încă stabilită de Mircea Lucescu. După accidentarea lui Alex Chipciu (U Cluj), cele mai mari șanse de a prinde lotul păreau că le au Andrei Borza (Rapid) și fostul jucător de la FC Hermannstadt, Raul Opruț (Dinamo).

Fanatik anunță însă că Mircea Lucescu pregătește o mare surpriză, convocarea lui Kevin Ciubotaru (22 ani) de la FC Hermannstadt. Asta deși echipa sibiană dezamăgește teribil în acest sezon, fiind penultima clasată după prima etapă din play-out.

Fundaşul stânga a debutat pe 9 octombrie 2025 în prima reprezentativă, în amicalul cu Moldova, în care a evoluat 45 de minute. Kevin are 27 de mecuri de campionat în acest sezon pentru sibieni, totalizând 2130 de minute pe teren.

”Barajul” pentru accederea la Mondial, Turcia – România este programat pe 26 martie, pe Beşiktaş Park din Istanbul. Echipa învingătoare va juca finala ”barajelor” pe 31 martie, cu învingătoarea din cealaltă semifinală, Kosovo – Slovacia.