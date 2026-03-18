vești bune pentru consumatori: prețul cafelei va scădea puternic

Prețurile cafelei ar putea intra pe o pantă descendentă accentuată în lunile următoare, după modelul urmat de cacao, susțin analiști și traderi din industrie reuniți săptămâna trecută la convenția anuală a National Coffee Association, desfășurată la Tampa, în Florida.

Tot mai mulți experți compară evoluția recentă a pieței cafelei cu cea a pieței de cacao, după ce boabele de cafea arabica au atins maxime istorice pe fondul vremii nefavorabile din regiunile tropicale și al perturbărilor comerciale.

Comparația vine după prăbușirea spectaculoasă a cotațiilor la cacao. În decembrie 2024, cacao a atins la New York un nivel record de peste 12.000 de dolari pe tonă, după ce vremea slabă din țările producătoare a redus oferta.

Potrivit Mediafax, la puțin peste un an distanță, prețurile au scăzut cu peste 70%, pe fondul reducerii consumului de ciocolată premium, al micșorării gramajelor de către producători și al reformulării produselor cu ingrediente mai ieftine.

Pe piața cafelei, arabica a urcat la un maxim istoric în februarie 2025 și a rămas la niveluri ridicate după ce tarifele SUA au distorsionat comerțul. Totuși, așteptările privind o revenire puternică a producției în Brazilia, cel mai mare producător mondial, au început deja să împingă prețurile în jos în acest an.

Se estimează că prețul cafelei ar putea coborî la 2 dolari pe livră până la finalul anului, considerând că nivelurile ridicate actuale afectează cererea. O prognoză și mai pesimistă pentru cafea vine de la Digby Beatson-Hird, analist la Avere Commodities, care vede contractele de cafea de la New York scăzând la 1,80 dolari pe livră în acest an. Piața a închis zilele acestea la aproape 2,93 dolari pe livră.

Presiunea asupra cererii începe să fie vizibilă și în comportamentul consumatorilor. Un sondaj realizat de NCA în ianuarie, pe un eșantion de 1.500 de persoane din SUA, arată că 61% dintre respondenți au luat măsuri pentru a reduce cheltuielile cu cafeaua. Unii au mers mai rar la cafenele și au băut mai multă cafea acasă, în timp ce alții au trecut la mărci mai ieftine. Totuși, organizația a precizat că numărul total al consumatorilor de cafea nu a scăzut.

Industria s-a adaptat la rândul ei. David Behrends, managing partner și șef al diviziei de trading la Sucafina SA, unul dintre cei mai mari comercianți de cafea din lume, a spus că sortimentele de arabica mai scumpe, precum cele din Columbia și America Centrală, au pierdut cotă de piață, în timp ce boabele de robusta, mai ieftine, au câștigat teren.

Carlos Mera, analist-șef pentru cafea la banca olandeză Rabobank, afirmă că cererea de cafea a stagnat în 2025, fără creștere față de ritmul istoric mediu de 2,3% pe an înregistrat înainte de pandemie. Potrivit acestuia, ieftinirea recentă a cafelei se va transmite în cele din urmă și la consumatori, ceea ce ar putea susține o revenire a cererii, estimată la 2% în 2026.