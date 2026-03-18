victor cornea, eliminat în primul tur la un turneu din spania

Sibianul Vicor Cornea a părăsit miercuri turneul ATP de la Murcia încă din primul tur și nu a mai câștigat niciun meci de peste o lună.

Victor Cornea a făcut pereche pe zgura de la Murcia cu veteranul iberic Inigo Cervantes (36 ani). Perechea Cornea/Cervantes a pierdut însă miercuri, în primul tur de la Murcia, 2-6, 5-7 în meciul cu perchea Niki Poonacha (India) / Szymon Walkow (Polonia).

Sibianul Victor Cornea trece printr-o evidentă criză de formă și în acest an, în care nu a mai câștigat niciun meci de peste o lună. A fost eliminat din primul tur la turneele de la Kigali (Rwanda), Dubai sau Doha.

Ultima victorie pe teren pentru Cornea (32 ani) s-a consemnat pe 11 februarie, în primul tur de la Tenerife, când a făcut pereche cu polonezul Szymon Walkow.

Pe plan sportiv, sibianul schimbă partenerul aproape la fiecare turneu la care participă, acesta fiind unul dintre motivele eșecurilor din ultimii doi ani. Este în cădere liberă în topul ATP la dublu, coborând pe poziția 165.

Victor este însă mult mai fericit pe plan personal, relația sa cu artista Andreea Bălan ținând prima pagină a tabloidelor naționale. Victor și Andreea au nunta programată pe 10 mai.