93 de voluntari, de la 14 la 82 de ani, au susținut muzeul astra în 2025

Voluntariatul la Muzeul ASTRA a adus împreună generații diferite, unite de pasiunea pentru cultură și tradiție. Descoperă cum s-au implicat aproape 100 de voluntari în activitățile muzeului.

Muzeul ASTRA din Sibiu a beneficiat, pe parcursul anului 2025, de sprijinul a 93 de voluntari, potrivit unei postări pe pagina oficială de Facebook. Inițiativa „Voluntariatul ca tradiție” a reunit o comunitate diversă, formată din persoane cu vârste cuprinse între 14 și 82 de ani, atât din România, cât și din străinătate.

Voluntarii au participat la 23 de evenimente și programe culturale organizate de Muzeul ASTRA pe tot parcursul anului 2025. Aceștia au contribuit la buna desfășurare a activităților, implicându-se activ în promovarea și susținerea patrimoniului cultural.

Pentru a marca începutul unui nou an de voluntariat, echipa muzeului a organizat o „plimbare-(re)descoperire” prin incinta muzeului, cu un popas la „Pomul gândurilor bune”. Fiecare voluntar a lăsat aici un mesaj sau o dorință, ca semn al implicării și al comunității create în jurul Muzeului ASTRA.

Reprezentanții muzeului au transmis mulțumiri tuturor voluntarilor care au contribuit la activitățile din 2025, subliniind importanța implicării civice în păstrarea și promovarea tradițiilor.

