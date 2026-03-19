a început refacerea marcajelor de parcare de pe mai multe străzi din sibiu: una finalizată, urmează alte cinci / foto

Primăria Sibiu a început din această săptămână lucrări de refacere a marcajelor locurilor de parcare de pe aliniamentele unor străzi din Sibiu.

Luni, 16 martie au fost marcate locurile de parcare pe str. T. Demetrescu, iar în următoarele zile se vor realiza marcajele pe aceste străzi:

Joi, 19 martie – str. Lomonosov și str. Uzinei

Vineri, 20 martie – str. Banatului

Luni, 23 martie – str. Turismului

Marți, 24 martie – joi, 26 martie – str. G. Coșbuc

Vineri, 27 martie – str. Transilvaniei

Pentru execuția lucrărilor este necesară eliberarea locurilor de parcare din respectivele zone, începând cu ora 08:00 dimineața, în data în care sunt programate lucrările. În acest sens, locuitorii și cetățenii care ajung în zonă sunt înștiințați la fața locului cu privire la interdicția de a parca prin intermediul unor panouri informative și prin înștiințări scrise, amplasate pe parbrizul mașinilor parcate. În cazul în care rămân mașini parcate în zonă, acestea vor fi ridicate și mutate în alte spații de parcare de pe străzile adiacente, un echipaj al Poliției Locale urmând să fie prezent în teren, alături de echipele firmei care realizează lucrările.

Acțiunile de marcare a locurilor de parcare vor continua și pe alte străzi, pe care le vom anunța public.