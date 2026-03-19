accident în lanț la mediaș: doi oameni răniți

Trei mașini au intrat în coliziune joi dimineață la Mediaș. În urma evenimentului rutier, două persoane au fost duse la spital.

Polițiștii rutieri intervin joi dimineață la un accident de circulație, produs în municipiul Mediaș, în care au fost implicate trei autoturisme.

”Din primele cercetări efectuate la fața locului a rezultat că, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cloșca către Sighișoara, un bărbat de 65 de ani, din județul Alba nu ar fi păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa, de către un localnic de 65 de ani, care a fost proiectat într-un alt autoturism, condus în fața sa, de către un localnic de 54 de ani”, informează reprezentanții IPJ Sibiu.

În urma coliziunii, conducătorul auto de 65 de ani și pasagera acestuia, o femeie de 55 de ani au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și luarea măsurilor legale.

Traficul se desfășoară alternativ.