admiterea la liceu 2026 se schimbă total: detalii despre criterii si reguli

Elevii de clasa a VIII-a care vor susține Evaluarea Națională în 2026 vor fi admiși la liceu exclusiv pe baza mediei obținute la acest examen, fără a mai conta media anilor de gimnaziu în calculul final.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat calendarul detaliat și criteriile de departajare pentru admiterea în clasa a IX-a.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat „Ghidul candidatului” pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026–2027, document care stabilește că elevii de clasa a VIII-a vor fi repartizați exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională.

Potrivit Mediafax, media anilor de gimnaziu nu va mai fi luată în calcul la admitere, însă va fi folosită ca prim criteriu de departajare în cazul mediilor egale.

Procesul de admitere rămâne unul centralizat și computerizat, cu reguli stricte și diferențe importante în funcție de profilul ales. Elevii vor fi ordonați descrescător după media de la Evaluarea Națională și repartizați la prima opțiune disponibilă din lista completată. Ghidul subliniază că o opțiune completată greșit sau un număr prea mic de opțiuni pot duce la repartizare nedorită sau chiar la nerepartizare.

Calendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2026–2027

Conform calendarului oficial, completarea opțiunilor pentru liceu va avea loc între 13 și 20 iulie 2026.

Repartizarea computerizată se va desfășura pe 22 iulie 2026, iar depunerea dosarelor la liceele la care au fost repartizați elevii se va face între 23 și 28 iulie 2026.

Pentru rezolvarea situațiilor speciale, perioada alocată este 29–31 iulie 2026.

Elevii de etnie romă și cei cu cerințe educaționale speciale (CES) vor fi repartizați înainte de etapa generală, pe 16 iulie 2026.

Criterii de departajare și reguli pentru profiluri speciale

În cazul în care mai mulți candidați au aceeași medie la Evaluarea Națională, departajarea se va face în următoarea ordine:

media generală din clasele V–VIII

nota la Limba română

nota la Matematică

nota la limba maternă (unde este cazul)

Pentru liceele vocaționale, criteriile de admitere diferă în funcție de profil:

la profilul artistic: 75% contează proba de aptitudini și 25% media de la Evaluarea Națională

la profilul militar: 80% proba scrisă și 20% media de la Evaluarea Națională

Elevii care optează pentru clase bilingve trebuie să susțină un examen suplimentar sau să prezinte certificate internaționale sau premii la olimpiade, caz în care primesc nota 10 direct. Nivelul minim acceptat pentru admiterea la clasele bilingve este A2.

Ghidul publicat de Inspectoratul Școlar subliniază importanța ordinii opțiunilor completate de elevi. „Ordinea opțiunilor este decisivă. Elevul intră la prima opțiune disponibilă, nu la cea unde «are medie sigură»”, se arată în document. De asemenea, completarea unui număr mic de opțiuni crește riscul de nerepartizare, iar mediile din anii trecuți sunt doar orientative.

Profesorii îi sfătuiesc pe elevi să își aleagă traseul educațional în funcție de aptitudini, interese și rezultatele obținute la Evaluarea Națională, pentru a evita situațiile neplăcute generate de o alegere pripită sau insuficient documentată.