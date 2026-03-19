autostrada a8 prinde contur: primele utilaje mobilizate pe lotul 1 / video

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat joi, 19 martie 2026, că antreprenorul responsabil de lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș-Târgu Neamț a început organizarea de șantier în apropierea localității Lăzarea, județul Harghita.

Pregătirile vizează amenajarea drumurilor tehnologice necesare transportului de echipamente, utilaje și materiale de construcții, cu scopul de a accelera proiectul și de a demara lucrările efective imediat după finalizarea Proiectului Tehnic, pentru a profita de sezonul favorabil construcțiilor.

„Organizarea de șantier și pregătirile pentru amenajarea drumurilor tehnologice necesare transportului de echipamente, utilaje și materiale de construcții au ca obiectiv accelerarea proiectului și demararea lucrărilor efective cât mai curând posibil, după finalizarea Proiectului Tehnic, pentru a profita de sezonul favorabil construcțiilor. Echipa CNIR a efectuat săptămâna aceasta, o nouă verificare a celor patru loturi de autostradă dintre Sărățeni (județul Mureș) și Pipirig (jud. Neamț) și este alături de constructori pentru a se asigura că obiectivele avansează conform graficelor asumate”, a transmis CNIR.

Stadiul lucrărilor pe loturile Sărățeni-Pipirig

Segmentul Sărățeni-Pipirig al Autostrăzii A8, cu o lungime totală de 116 kilometri, este împărțit în patru loturi, fiecare aflându-se în diferite faze de proiectare și execuție:

Lotul 1C Sărățeni-Joseni (32,4 km): etapa de proiectare începe luni, 30 martie 2026, cu o durată estimată de 14 luni.

Lotul 1D Joseni-Ditrău (14,4 km): se desfășoară activități în teren în perioada de proiectare și organizare a șantierului.

Lotul 2A Ditrău-Grințieș (37,9 km): sunt în curs activități în teren în etapa de proiectare.

Lotul 2B Grințieș-Pipirig (31,5 km): etapa de proiectare începe luni, 30 martie 2026.

Reprezentanții CNIR au efectuat în această săptămână o nouă verificare pe traseul celor patru loturi, pentru a monitoriza progresul și a se asigura că lucrările avansează conform graficelor asumate de constructori.