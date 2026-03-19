autostrada sibiu – pitești: constructorii primesc cea mai importantă veste din acest an

Revizuirea acordului de mediu pentru secțiunile montane ale autostrăzii Sibiu – Pitești ar putea fi finalizată în luna mai 2026, ceea ce ar permite constructorilor să deschidă front complet de lucru pe această zonă începând din iunie, a declarat Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru Economica.net.

Potrivit lui Șerbănescu, după obținerea acordului de mediu revizuit, în doar câteva zile ar urma să fie emise autorizațiile de construire și deciziile de expropriere suplimentare necesare, astfel încât din luna iunie 2026 constructorii secțiunilor 2 și 3 să poată lucra pe întreaga zonă montană a autostrăzii.

Procedura de evaluare a impactului asupra mediului pentru secțiunile 2 și 3

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a anunțat miercuri, 18 martie 2026, că Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate a luat decizia de încadrare pentru modificările aduse proiectului „Autostrada Sibiu – Pitești”, la Secțiunea 2 Boița – Cornetu (km 13+170 – km 44+500) și Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni (km 44+500 – km 81+900). Aceste modificări vor fi supuse evaluării impactului asupra mediului, evaluării adecvate și evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul propus în județele Sibiu, Vâlcea și Argeș.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate din București, str. Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, de luni până joi între orele 08:30 – 16:00 și vineri între 08:30 – 13:30, precum și online la această adresă. Publicul interesat poate transmite comentarii sau observații la proiectul deciziei în termen de 10 zile de la publicarea anunțului pe site-ul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate, la adresa [email protected].

Ritmul lucrărilor pe secțiunea 2 și perspectivele pentru 2026

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat miercuri, 18 martie 2026, că ritmul de lucru pe una dintre cele mai dificile secțiuni ale autostrăzii, respectiv secțiunea 2, crește progresiv pe măsură ce vremea se îmbunătățește. „Asocierea de constructori turci (Mapa – Cengiz) lucrează în șantier, 24 de ore din 24, cu 500 de muncitori și 150 de utilaje, acolo unde frontul de lucru o permite”, a precizat Pistol.

Stadiul fizic al lucrărilor pe secțiunea 2 este de 9%, însă ritmul va crește după obținerea acordului de mediu revizuit, care va permite eliberarea autorizațiilor de construire pentru restul sectoarelor, a mai spus directorul CNAIR.

Secțiunile 2 și 3, care formează tronsonul montan al autostrăzii Sibiu – Pitești (A1), traversează Munții Carpați și sunt considerate cele mai complexe segmente ale proiectului.

Finalizarea integrală a autostrăzii Sibiu – Pitești va asigura o conexiune neîntreruptă pe Coridorul 4 Pan-european, pe o distanță de aproximativ 850 km între Constanța și Nădlac, ceea ce va aduce noi oportunități de dezvoltare strategică și economică pentru România, a subliniat șeful CNAIR.