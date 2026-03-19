avem de unde alege în weekend la sibiu: expoziții, fotbal pe municipal, spectacole pentru copii și concerte

Weekend-ul acesta se anunță unul plin de evenimente la Sibiu, pentru toate vârstele. De la cursuri de conducere defensivă și drumeții în natură, până la spectacole, concerte și meci pe Stadionul Municipal, sibienii au la dispoziție numeroase opțiuni pentru petrecerea timpului liber.

Weekend-ul acesta aduce la Sibiu ateliere și evenimente pentru toate gusturile. De exemplu, sibienii vor putea să învețe cum să evite accidentele rutiere, participând gratuit la cursuri practice de conducere defensivă și demonstrații de siguranță rutieră organizate de Academia Titi Aur. Evenimentul are loc sâmbătă, 21 martie 2026, și duminică, 22 martie 2026, în parcarea Sibiu Shopping City și face parte dintr-o campanie dedicată creșterii siguranței rutiere în comunitate.

Expoziție „Om și Munte”

În aceeași perioadă, la Sala expozițională a Primăriei Sibiu poate fi vizitată cea de-a XII-a ediție a expoziției de fotografie „Om și Munte”, organizată de C.T.E.M „Nordic Grup” Sibiu. Expoziția este deschisă în perioada 16 – 30 martie 2026, iar vernisajul a avut loc pe 16 martie, însoțit de recitaluri folk susținute de artiști locali.

Drumeții în împrejurimile Sibiului

Pentru iubitorii de natură, weekendul aduce mai multe drumeții. Sâmbătă este programată o excursie în Rășinari, cu ghidul Adela Dadu. Duminică, sibienii pot alege între un traseu pe Via Transilvanica spre Bazna, cu popas la „cămara cu bunătăți”, ghidat de Nicoleta Ocneriu, sau o drumeție spre Vârful Măgura, în căutarea ghioceilor și brândușelor, alături de Mihai Proca. Detalii aici

Filme noi la Cinegold

Cei care preferă activitățile culturale pot merge la filmele noi difuzate la CineGold. „Uștima Balenă Cântătoare”, „Iepurele – Găina și secretul Marmotei”, „Vânătoarea de vecini 2”, „Frânturi din El”, „Hotarul” și „Prieten Tăcut” sunt printre cele mai noi filme care pot fi urmărite în acest weekend, la CineGold.

Ateliere de percuție pentru copii

Vineri, 20 martie, la Sala Henry Selbing de la Filarmonica de Stat Sibiu au loc două ateliere de percuție pentru copii, de la orele 10:00 și 11:00, unde cei mici vor descoperi instrumentele orchestrei, vor învăța ritmuri și își vor crea propriul instrument.

Ateliere și la Shopping City Sibiu

Weekendul include și evenimente dedicate comunității. Sâmbătă, 21 martie 2026, la Shopping City Sibiu, în zona Info Point, între orele 10:00 și 14:00, va fi marcată Ziua Mondială a Sindromului Down prin ateliere interactive, unde copiii și terapeuții îi așteaptă pe participanți să lucreze împreună într-un cadru dedicat acceptării și incluziunii.

Meci pe Stadionul Municipal

Pasionații de sport pot merge duminică, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal, unde FC Hermannstadt întâlnește FC Botoșani. Biletele pot fi achiziționate online.

Spectacole și ateliere la Teatrul Gong

De la ora 18:00, la Teatrul Gong este programată premiera spectacolului „Povestea Regelui Lear”. Spectacolul va mai avea reprezentații sâmbătă, de la orele 11:00 și 18:00, și duminică, de la ora 11:00. În paralel, teatrul organizează și ateliere creative pentru copii.

„În această zi prezentăm atât ateliere, cât și cea mai nouă producție a teatrului nostru – Povestea Regelui Lear. Cu acest prilej, adresăm o invitație specială publicului: să purtăm șosete desperecheate ca simbol al unicității fiecăruia dintre noi! Prin organizarea acestor ateliere reafirmăm rolul esențial al teatrului în incluziunea socială și în dezvoltarea încrederii și expresivității în rândul celor mici. Credem cu tărie că teatrul este un spațiu al empatiei și al comunității, deschis tuturor copiilor, indiferent de provocările lor”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Concert de orgă la Catedrala Evanghelică

Tot vineri, de la ora 12:00, la Catedrala Evanghelică din Piața Huet are loc un concert.

Pentru iubitorii de muzică live, trupa Direcția 5 va susține un concert în Oldies Pub.