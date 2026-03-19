bărbat din jina, prins în timp ce transporta lemne fără acte cu căruța

Un bărbat în vârstă de 40 de ani, din Jina, a fost sancționat de polițiști după ce a fost prins transportând material lemnos fără documente legale.

Incidentul a avut loc ieri, 18 martie, în jurul orei 18:00, când polițiștii din cadrul Poliției Orașului Săliște au identificat bărbatul în timp ce transporta lemne cu un atelaj hipo.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta nu deținea documente de proveniență sau de transport pentru materialul lemnos, motiv pentru care a fost sancționat contravențional cu avertisment, conform prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Cantitatea de material lemnos, respectiv 1,39 metri cubi de fag, a fost ridicată de polițiști și lăsată în custodia unui reprezentant al ocolului silvic responsabil în zonă.