bătaie pe o stradă din tălmaciu: tânăr reținut după ce a agresat 3 oameni

Un tânăr în vârstă de 25 de ani, din Tălmaciu, a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat trei persoane, în urma unui conflict spontan izbucnit pe o stradă din localitate.

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc în localitatea sibiană Tălmaciu ,la data de 28 februarie, în jurul orei 03:30. Pe fondul unui conflict spontan, tânărul ar fi agresat fizic trei persoane pe care le cunoștea, cu vârste cuprinse între 19 și 24 de ani.

În urma administrării probatoriului, la data de 18 martie, oamenii legii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore.