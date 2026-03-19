bogdan trif, psd sibiu: „cât de lipsit de umanitate să spui că nu sunt bani pentru copiii cu dizabilități?”

Bogdan Trif, președintele PSD Sibiu, a transmis un comunicat de presă prin care critică dur refuzul Guvernului de a sprijini categoriile vulnerabile ale societății.

Bogdan Trif atrage atenția și asupra pensionarilor și veteranilor de război, menționând că mulți vârstnici, după ce achită facturile, se văd nevoiți să aleagă între alimente și medicamente.

Redăm integral comunicatul de presă al PSD Sibiu

“Cât de lipsit de umanitate să fii ca să spui că nu sunt bani pentru copiii cu dizabilități?

În condițiile în care, chiar și părinții cu venituri medii sunt sufocați de costurile foarte mari ale tratamentelor de specialitate și mulți ajung în situația dureroasă de a se simți neputincioși și abandonați de stat!

Cât de lipsit de empatie să fii ca să spui că nu identifici sume de bani pentru pensionarii cu venituri mici?

În condițiile în care un număr covârșitor de vârstnici, după ce își achită facturile colosale, sunt în situația în care se gândesc la ce pot renunța: la alimente sau medicamente? Pentru că nu le rămân bani pentru ambele!

Cât despre veteranii de război? Să vă fie rușine atunci când vă priviți în oglindă!

Datorită lor trăiți astăzi într-o democrație. În loc să îi cinstiți, printr-o ridicare de mană, sau printr—o abținere sfidătoare de la vot ați ales să îi batjocoriți!

Nu pentru asta ne-au trimis în parlament!

Un stat civilizat își protejează TOȚI cetățenii, mai ales pe cei vulnerabili.

Să susții că nu există resurse pentru cei mai vulnerabili, când vorbim despre un efort bugetar de doar 0,05% din PIB, nu este responsabilitate. Este cinism politic.

Când refuzi sprijinul pentru 3,2 milioane de români, nu faci economie. Faci o nedreptate.

Nu vorbim despre politică. Vorbim despre oameni.

PSD nu cedează!

Pachetul de solidaritate nu este negociabil.

Susțin poziția fermă a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și vom merge până la capăt pentru familiile cu venituri reduse, pentru copiii cu dizabilități și pentru pensionari.

Am susținut aceste amendamente pentru ei.

23 au votat pentru. 19 împotrivă.

Și totuși, au fost respinse.

Cei care au blocat aceste măsuri – PNL, USR și AUR – trebuie să explice românilor de ce au blocat în parlament măsurile de ajutorare a celor vulnerabili.