bolojan anunță: „coaliția merge mai departe. s-a găsit o formulă”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 19 martie 2026, că liderii coaliției au ajuns la un acord privind includerea pachetului social în buget, deblocând astfel criza politică.

Bugetul ar putea fi aprobat vineri, după reluarea discuțiilor în comisia de buget și în plen.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat joi, 19 martie 2026, că liderii coaliției de guvernare au găsit o formulă pentru a include pachetul social în bugetul de stat, ceea ce a dus la deblocarea crizei politice. Potrivit Mediafax, anunțul a venit după o întâlnire a liderilor coaliției, în care s-au discutat variantele de susținere a măsurilor sociale solicitate de PSD.

„S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susținută de coaliție, aveam două posibilități. Prima era să creștem deficitul… nu s-a mers pe această opțiune. A doua variantă pe care am căzut de acord este să reducem componenta de cheltuieli”, a declarat Ilie Bolojan.

Concret, soluția aleasă presupune amânarea pentru anii următori a unor drepturi obținute de magistrați prin sentințe judecătorești, astfel încât să fie eliberate resurse pentru pachetul social fără a crește deficitul bugetar.

Premierul a precizat că celelalte amendamente propuse nu vor fi aprobate. „Celelalte amendamente nu vor fi aprobate”, a transmis Ilie Bolojan.

Discuțiile privind bugetul vor fi reluate joi, 19 martie 2026, la prânz, în comisia de buget. „Ne propunem ca în această seară să înceapă discuțiile în plen”, a mai spus Bolojan, adăugând că bugetul ar putea fi aprobat vineri, 20 martie 2026.

Pachetul social a reprezentat o condiție impusă de PSD pentru aprobarea bugetului și continuarea colaborării în cadrul coaliției de guvernare.